28.01.2018

Nach Cedric Teuchert (zum FC Schalke) droht dem 1. FC Nürnberg der zweite Winter-Abgang: U20-Nationalspieler Patrick Kammerbauer steht unmittelbar vor einem Wechsel in die Bundesliga zum SC Freiburg. Die Bild-Zeitung berichtete, dass Kammerbauer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Mittelfranken nicht verlängern wird.

Das bestätigte Manager Andreas Bornemann (46) der Zeitung: "Fakt ist, dass wir mit seinem Berater nicht überein gekommen sind. Die Zeichen stehen auf Abschied. Welche Interessenten es allerdings gibt, dazu kann ich nichts sagen." Wenn der Club wenigstens noch etwas an Ablösesumme generieren will, muss er den 20-Jährigen möglichst noch im Winter verkaufen. Laut Bild beschäftigt sich der SC Freiburg intensiv mit dem Mann aus dem Nürnberger Nachwuchs. Kammerbauer, der zu Saisonbeginn noch stark aufgetrumpft hatte, spielte zuletzt bei Trainer Michael Köllner keine Rolle mehr. Beim 2:2 gegen Regensburg war der Youngster nicht im Kader, am Freitag in Berlin (1:0) saß er 90 Minuten nur auf der Bank.