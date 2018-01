Sport Nürnberg

Die Tabellensituation beim 1. FC Nürnberg verleitet die Fans zum Träumen. Mit nur einem Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Düsseldorf startet der FCN in die Rest-Rückrunde. Trainer Michael Köllner stellt sich vor dem Auftakt am Dienstag (20.30 Uhr) gegen den SSV Jahn Regensburg den Fragen der Oberpfalzmedien.

Der Trainer aus Fuchsmühl (Kreis Tirschenreuth) spricht dabei über Aufstiegs-Phantasien, Gesundheit und an welchem Punkt sich Patrick Erras weiterentwickeln muss.Michael Köllner: Gefühlt kam der Wunsch nach dem Club-Aufstieg wohl noch vor meiner Gesundheit. In meinem Bekanntenkreis spielen der 1. FC Nürnberg und die aktuelle Situation natürlich eine große Rolle. Letztlich erhofft sich jeder den Bundesligaaufstieg - was aus Sicht der Fans völlig verständlich ist.Nach dem Spiel weiß ich das wohl eher (lacht). Unser Auftaktprogramm hat es in sich, auch, weil danach die Partie bei Union Berlin ansteht. Das sind zwei schwere Spiele in vier Tagen. Für die Fans ist es natürlich ein attraktiver Auftakt. Wobei sich die Frage stellt, wie viele Anhänger an einem Dienstagabend um 20.30 Uhr ins Stadion kommen werden.Wir haben alles umgesetzt, was wir uns an taktischer und technischer Arbeit vorgenommen hatten. Unter anderem haben wir ein weiteres Spielsystem einstudiert. Das brauchen wir, um noch besser auf Gegner und Spielstand reagieren zu können. Im vergangenen Jahr haben wir über große Phasen bereits überzeugen können. Jetzt müssen wir noch eins draufpacken. Außerdem wollten wir unsere drei Neuzugänge im Trainingslager integrieren und weiter an unserem starken Teamspirit arbeiten.Sie bringen genau das, was wir uns versprochen haben. Garcia und Stefaniak sind exzellente Fußballer in engen Räumen, Palacios hat eine hohe Trefferquote. Mit ihm haben wir eine weitere Alternative für die Offensive - und eine Ergänzung zu Mikael Ishak. Unser Vorstand Andreas Bornemann hat auch bei diesen Einkäufen einen Top-Job gemacht.Gegen Prag haben wir ihn schon wieder spielen lassen. Patrick macht seinen Job gut, aber die Konkurrenz auf seiner Position ist hart. Er hat eine ganz eigene Art, Fußball zu spielen. Ich möchte, dass er noch besser wird. Zum Beispiel in der Offensive: Er soll nicht nur bei Standards torgefährlich sein. Daran feilen wir. Ich weiß, dass es nach so einer langen Verletzung schwierig ist, den Rhythmus wiederzufinden. Aber wenn ich an das Pokalspiel gegen Wolfsburg denke: Da hat er eine Riesenpartie gemacht.Grundsätzlich möchte ich keinen Spieler abgeben. Und Ondrej hat auch keine Wechselgedanken. Es gefällt ihm beim Club. Erst im Trainingslager habe ich länger mit ihm gesprochen. Fakt ist aber: Mit Erras, Kammerbauer sowie Jäger hat er starke Konkurrenz auf der Sechserposition. Letztlich könnten dort auch Behrens, Mühl und Löwen spielen. Es gibt also viele Alternativen. Natürlich ist es legitim, wenn man über längere Zeit nicht zum Zug kommt, über einen Wechsel nachzudenken. Aktuell spielt er aber richtig gut.Das glaube ich nicht, denn im zentralen Mittelfeld brauchen wir viele Optionen. Wir haben den Kader bewusst ja in sieben Monaten und 18 Ligaspielen beobachtet und mit den Winterzugängen bewusst ausbalanciert. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätten wir uns jetzt von einem Spieler getrennt.Nein. Wir haben zwei Leihspieler geholt und damit allenfalls den Konkurrenzdruck auf den aktuellen Kader erhöht. Und trotzdem trainieren im Moment drei U-21-Spieler bei uns mit. Es gibt ihnen den richtigen Impuls, und ich sehe, dass sie sich im Training weiterentwickeln. Der erste Blick richtet sich bei uns auch weiter auf den eigenen Nachwuchs.Wenn wir das Gefühl gehabt hätten, die Mannschaft verlöre dadurch an Substanz, hätten wir Cedric nicht vorzeitig aus seinem Vertrag aussteigen lassen. Der Transfer war für beide Seiten die beste Lösung. Er wollte unbedingt in die Bundesliga. Das wollen wir auch. Er aber mit einem anderen Verein.Vor der Saison haben sich viele Teams etwas ausgerechnet und große Anstrengungen unternommen. Ingolstadt wird nicht aufgrund von ein paar Punkten Rückstand die Flinte ins Korn werfen. Gleiches gilt für Berlin und weitere Teams. Ich glaube außerdem nicht, dass Kiel in der zweiten Hälfte einbrechen wird. Wir haben gut daran getan, nur auf uns zu sehen. Das machen wir weiterhin.Diese Wahrnehmung habe ich auch. Einige denken, dass der Weg schon komplett gegangen ist. Wir sind aber erst einen Schritt über der Hälfte. Und am Ende ist man auch nicht gefeit vor Verletzungen und anderen Unwägbarkeiten.Doch. Ich werde sicher tief durchatmen. Egal, wie es läuft. Ich werde in jedem Fall zufrieden auf die Saison blicken, denn wir tun alles, dass es eine gute wird. Unser erstes Saisonziel ist, stabil zu bleiben und ein junges, spannendes Team zu entwickeln.Etwas, das den Fußball betrifft, war nicht dabei. Ich bin auch keiner, der sich Vorsätze macht. Wenn ich etwas ändern will, dann mach' ich das sofort. Ich wünsche mir, meiner Familie und meiner Mannschaft, dass wir gesund und vor schrecklichen Dingen verschont bleiben.