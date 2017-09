Sport Nürnberg

11.09.2017

Unglückliche Niederlage: Der 1. FC Nürnberg unterliegt am Montagabend St. Pauli mit 0:1. Der Club nutzte eine Vielzahl an Torchancen nicht und steht nun auf Platz 10 der 2. Liga.

Möhwald verletzt

Die 1:3-Niederlage gegen Aue habe der 1. FC Nürnberg längst abgehakt, sagte Clubtrainer Michael Köllner vor der Partie gegen St. Pauli. "Die Länderspielpause haben wir genutzt, um ein paar Dinge nachzujustieren." Eine dieser Veränderungen war, dass die beiden Neuzugängen Ewerton und Tobias Werner in die Startelf gegen die Hamburger rutschten. Für die Anfangsformation reichte es bei Patrick Erras nicht. Der Raigeringer musste auf der Ersatzbank Platz nehmen. Und mit noch einer Überraschung wartete der Nürnberger Trainer auf: Statt eines 4-1-4-1, wie der Club bisher in Pflichtspielen auftrat, testete der Oberpfälzer die 3-4-3-Variante. In der Dreierkette ließ er Georg Margreitter, Eduard Löwen und Ewerton auflaufen.Mehr Druck zu Beginn der Partie machten die Gäste aus Hamburg: Waldemar Sobota prüfte FCN-Torwart Thorsten Kirschbaum aus der Distanz (13.). Erst nach und nach wachte der Club auf. Valentinis Flanke verpasste knapp den in die Mitte sprintenden Edgar Salli (16.). Gerade als die Franken etwas mehr Zugriff auf die Partie bekamen, musste Köllner den verletzten Kevin Möhwald vom Platz nehmen. Für ihn kam Lucas Hufnagel aufs Feld (30.). Ein Schock für die Franken? Überhaupt nicht, denn der Club blieb dran. Doch belohnen konnte sich der 1. FC Nürnberg nicht. Aus wenigen Metern schaffte es Valentini nicht, das Leder in das Hamburger Tor zu schieben (33.). Auch die Möglichkeit nicht einmal eine Minute später nutzten die Franken nicht zu Führung. FCN-Mittelfeldspieler Tim Leibold im Doppelpass mit dem eingewechselten Hufnagel zwangen Paulis-Torwart Robin Himmelmann zu einer Glanzparade.Vom Fuß des Gästekeepers flog der Ball in die Luft und touchierte die Latte. Auch die sehenswerte Möglichkeit von Leibold von der linken Seite sollte nicht den Weg ins Gästetor finden (38.). Der Club presste, Pauli stand unter Druck. Doch das Tor für die Nürnberger wollte nicht gelingen. Die Führung wäre nach 45 Minuten verdient gewesen.Der Club startete in die zweite Halbzeit wie er aufgehört hatte: Die verunglückte Flanke von Valentini erreichte Mitspieler Margreitter, der das Leder an die Latte donnerte. Der Ball prallte zurück, doch auch Werner traf im Nachschuss nur den Querbalken (49.). Da hätte mehr drin sein müssen für die Franken vor 27 375 Zuschauern.Wie aus dem Nichts dann die Führung für die Gäste - ein Schlag ins Gesicht für die Franken, schließlich hatten sie sich so sehr bemüht: Der Club leitete das Gegentor auch noch ein, als Margreitter den Abstoß der Hamburger unglücklich verlängerte. Sobota nahm das Geschenk für Pauli dankend an (63.).Köllner musste reagieren und brachte Cedric Teuchert für Salli (73.). Der Club versuchte sich immer wieder nach vorne durchzukombinieren. Selbst ein Durcheinander im Pauli-Strafraum nach einer Hereingabe von Leibold nutzte der Club nicht (76). Die Gäste verbarrikadierten bis zum Schlusspfiff das Tor. Der Club hätte sich einfach früher mit einem Tor belohnen müssen.