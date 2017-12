Sport Nürnberg

20.12.2017

Auch wenn's mit dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale nicht geklappt hat, sieht Michael Köllner seinen 1. FC Nürnberg auf dem richtigen Weg. Führt dieser zurück in die Bundesliga? Soweit will der Fuchsmühler aber noch nicht vorausblicken.

Das Christkind erfüllt viele Wünsche - aber eben nicht alle. Michael Köllner über seinen Wunschzettel

Das Jahresabschlussgespräch am Valznerweiher am Tag nach dem bitteren 0:2 nach Verlängerung gegen den VfL Wolfsburg nutzte Trainer Michael Köllner zu einer Liebeserklärung an seine Spieler: "Diese Truppe vereint Trainingseinsatz, Teamgeist und Charakter. Wir definieren uns über das Kollektiv und das Zusammensein. Das macht die Arbeit mit diesen jungen Spielern so spannend", schwärmte der 47-Jährige kurz nachdem er seine Schützlinge nach einem lockeren Auslaufen im Wald in den kurzen Weihnachtsurlaub verabschiedet hatte.Köllner habe genauso wie die Spieler direkt nach dem Pokalaus mit der vertanen Chance gehadert. "Wir hatten eine Vielzahl an Möglichkeiten, waren mit einem Bundesligisten ebenbürtig. Niederlagen schmecken niemandem, mir nicht, den Spielern nicht." Aber am Morgen danach war der größte Ärger in der dicken Nebelsuppe über Nürnberg schon wieder verschwunden. Köllner hätte den Pokal-Traum gerne weitergeträumt, aber "das Kerngeschäft bleibt die Liga". Und dort rangiert der Club aussichtsreich auf Platz drei - einen Zähler hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf und punktgleich mit dem Überraschungsteam Holstein Kiel auf Platz zwei. Bei fünf Zählern Vorsprung auf den FC Ingolstadt (4.) sollte es doch eigentlich mit jeglichem Understatement vorbei sein - der Club will zurück in die Beletage des deutschen Fußballs.Nicht so Michael Köllner. "Vor uns liegen noch 16 extrem harte Spiele, in denen uns nichts geschenkt wird. Das werden wir gleich zum Auftakt gegen Jahn Regensburg zu spüren bekommen. Es bringt daher nichts, heute schon an morgen oder übermorgen zu denken. Für mich und meine Spieler zählt nur das Hier und Jetzt." Der FCN sei eine Top-Marke und werde immer gejagt. "Ich hoffe, dass wir weiter von Verletzungen verschont bleiben, und alle Spieler am 3. Januar hier unversehrt wieder auftauchen, weiter schaue ich nicht voraus. Alles andere sehen wir dann im Mai."Und was wünscht sich Michael Köllner vom Christkind? Eine Vertragsverlängerung mit Cedric Teuchert? Mit Kevin Möhwald? Mit Patrick Kammerbauer? Oder doch einen neuen Stürmer? "Als Kind habe ich mir mal eine Carrera-Rennbahn gewünscht. Die habe ich bekommen. Ein Jahr später wollte ich eine Dampf-Eisenbahn, die habe ich nicht bekommen. Von daher weiß ich: Das Christkind erfüllt viele Wünsche, aber eben nicht alle", ließ sich Köllner nichts entlocken. Um eine Standardfloskel hinterherzuschieben: "Stand jetzt, sind bei uns keine Veränderungen geplant. Wir sind mit den Jungs zufrieden und können am 24. Dezember alle besten Gewissens vor das Christkind treten." Wirklich alle? "Nur für meine Familie gibt's nichts, weil wir aus dem Pokal ausgeschieden sind. Sanktionen müssen sein", sprach Köllner und entschwand bestens gelaunt in den Weihnachtsurlaub.