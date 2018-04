Sport Nürnberg

08.04.2018

Die Nürnberg Ice Tigers haben zum dritten Mal in Serie den Final-Einzug in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) knapp verpasst. Die Franken verloren am Sonntag Partie Nummer sechs der Vorschlussrunde gegen die Eisbären Berlin daheim mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) und kassierten damit die entscheidende vierte Niederlage in der Best-of-7-Serie. Berlins Mark Olver wurde - wie schon in Spiel fünf - zum Matchwinner, als er dreieinhalb Minuten vor dem Ende traf.

"Wir hätten nicht härter kämpfen können", sagte Coach Rob Wilson bei Telekomsport und ergänzte lobend: "Ich bin sehr stolz auf meine Jungs und die Fans. Die sind großartig."Während Berlin zum zehnten Mal im DEL-Finale steht und im Endspiel von Freitag (19.30 Uhr) an gegen Red Bull München den achten Titel feiern will, ist für Nürnberg die Saison zum dritten Mal nacheinander nach dem Halbfinale vorbei. Die Franken müssen weiter auf das dritte Finale und die erste Meisterschaft in der DEL warten."Wir haben hart dagegengehalten", sagte Nürnbergs Steven Reinprecht und kündigte an, dass er seine Karriere - die ihm 713 Partien in der nordamerikanischen NHL und den Stanley-Cup-Triumph 2001 beschert hatte - wohl beenden werde. "Ich glaube, das war's für mich."In einem intensiven Match hatte der Olympia-Zweite Yasin Ehliz die Hausherren bei einem Gestochere vor dem Tor in Führung gebracht (7. Minute), kurz danach glich dessen Berliner Olympia-Teamkollege Frank Hördler für die Eisbären aus (9.). Der Routinier profitierte dabei von einem Fehler von Torhüter Niklas Treutle. Im zweiten Drittel legte Play-off-Toptorjäger Leo Pföderl erneut für die Gastgeber vor (35.), ehe Jamison McQueen ausglich (38.). Die Entscheidung besorgte Olver, der auch in Spiel fünf in der Overtime getroffen hatte.Das sechste Duell der beiden Mannschaften war das hitzigste der Serie mit vielen Checks und Aktionen am Rande des Erlaubten. Wegen eines Checks von hinten gegen Jonas Müller musste der Nürnberger David Steckel mit einer Spieldauer-Strafe vom Eis (33.). Im ersten Drittel hatte Eisbär James Sheppard Glück, als er nach einem Foul mit Verletzungsfolge gegen Nürnbergs Dane Fox weiterspielen durfte.