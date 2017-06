Sport Nürnberg

27.06.2017

Der 1. FC Nürnberg will den Anschluss nicht verpassen: weder im sportlichen, noch im wirtschaftlichen Bereich. Deswegen ist schon länger angedacht, die Profiabteilung vom Hauptverein abzutrennen und auszugliedern. Zunächst war vorgesehen, dass eine Abstimmung darüber - 75 Prozent der Mitglieder müssten zustimmen - relativ schnell erfolgen soll. Am Dienstag legten Finanzvorstand Michael Meeske und Aufsichtsratschef Thomas Grethlein nun in einem Mediengespräch den Stand der Dinge dar.

Zunächst liege das Hauptaugenmerk darauf, "strategische Partner für den 1. FC Nürnberg zu gewinnen", sagte Meeske. Zeitlich lässt sich der Club bei einer möglichen Ausgliederung in eine GmbH, KG oder AG (die Rechtsform steht noch nicht fest) nicht unter Druck setzen. Zuerst solle ein Investor gefunden werden, dann könne die Umwandlung angegangen werden. Ursprünglich war das umgekehrte Prozedere geplant: Ausgliederung zuerst, um für Investoren interessant zu werden. Meeske bezeichnete die Entwicklung als "Spur-, aber nicht als Richtungswechsel".Liebend gerne würden die Clubberer einen finanzpotenten Partner aus der Region haben. Scheichs oder Pseudo-Scheichs werde es nicht geben, sagten Grethlein und Meeske unisono. Der Partner könne dann später bis zu 24,9 Prozent an der ausgegliederten Gesellschaft erwerben. Mit einer schnellen Abtrennung würde der Verein nur kurzfristig entlastet, teilte Meeske noch mit.Die Pläne einer Ausgliederung werden vor allem von den Club-Ultras skeptisch betrachtet. Deshalb hatte der Verein auch Gesprächsrunden ins Leben gerufen, um Vor- und Nachteile abzuwägen. Seit gut einem Jahr wird sich beim Club damit beschäftigt. Man wolle auch keine Ausgliederung "mit der Brechstange", sagte der Finanzvorstand. Dennoch sei sie für eine langfristige Erfolgsperspektive des FCN entscheidend. Ohne Veränderung "wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, die Erstliga-Perspektive beizubehalten". Und die ist beim abgestürzten Zweitligisten immer noch entscheidend.