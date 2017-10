Sport Nürnberg

23.10.2017

Der 1. FC Nürnberg hat sich in der Zweitliga-Tabelle oben festgebissen. Jetzt will der Club im Pokal nachlegen, aber ohne "Harakiri".

Der Fußball ist bekannt für seine ungeschriebenen Gesetze. So heißt es ja immer, dass ein gefoulter Spieler nie den fälligen Elfmeter selbst schießen soll. Oder noch eines: "Wenn man solche schlechten Spiele gewinnt, steigt man auf." Konfrontiert mit dieser platten Weisheit, musste Club-Trainer Michael Köllner am Sonntag nach dem glücklichen 2:1 des Zweitliga-Dritten gegen Dynamo Dresden schmunzeln: "Wenn dieses Gesetz eintritt, werde ich das natürlich nicht verhindern."Aber der Oberpfälzer Trainer weiß natürlich, dass es bis zum Aufstieg der Nürnberger in die erste Liga noch ein ganz, ganz weiter Weg ist. Es wird dennoch bei der Konkurrenz sehr wohl registriert, dass der Club jetzt auch enge Spiele für sich entscheidet. Mikael Ishak, der den Gastgeber gegen die starken Dresdener in Führung gebracht hatte, hat die Weisheit flugs umformuliert: "Es ist gut, wenn man nicht gut spielt und trotzdem die Punkte holt." Dass die Partie gegen die Sachsen nahezu über 90 Minuten fahrig geführt wurde, war allen Nürnbergern klar. "Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Wenn wir den Ball mal hatten, haben wir ihn viel zu leicht wieder hergeschenkt", brachte es Patrick Erras auf den Punkt und nahm sich selbst nicht aus. Der Raigeringer ist da selbstkritisch genug. "Man merkt bei Patrick jetzt auch, dass er aufgrund seiner Verletzung eine lange Auszeit hatte", sagte Köllner. Das sei aber ganz normal, "wenn man sieht, wie viele Kilometer er im Spiel frisst".Cedric Teuchert hatte gegen die Dresdener auch einige Kilometer gefressen. Viele Meter lief er ohne Ertrag, die entscheidenden Meter machte er acht Minuten vor Schluss. "Wir wussten, dass Dresden in den letzten Minuten anfällig ist", meinte der Oberfranke. Er schnappte sich den Ball nach einem genialen Pass von Erras und schoss nach seinem Solo das 2:1. Mit Stoßstürmer Ishak versteht sich der 20-Jährige auf dem Platz immer besser. "Mikael macht vorne die Bälle fest, und ich spiele so drumherum", beschrieb Teuchert die Aufgabenteilung in der Spitze ganz einfach. In dieser Saison haben die beiden 14 der bisher 26 Club-Tore erzielt. Ishak traf acht mal, Teuchert, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, sechs mal.Am Mittwoch (18.30 Uhr) wollen die beiden auch im DFB-Pokal gemeinsam jubeln. Die Aufgabe beim Drittliga-Letzten VfL Osnabrück sollte gemeistert werden. "Aber mit 90 Prozent werden wir keine Chance haben", warnte Köllner seine Jungs. Ein bisschen hat der Fuchsmühler aber auch die Hoffnung, dass die Osnabrücker schon auf kommendes Wochenende schielen. Dann steht nämlich für den VfL das so wichtige Duell mit dem FSV Zwickau an.Köllner selbst wird auch den ein oder anderen Spieler im Pokal schonen. Größere Umstellungen werde es aber nicht geben, verspricht er. "Wir machen da kein Harakiri." Für den Club wäre der Einzug ins Achtelfinale auch finanziell eminent wichtig. Der FCN gilt als großer Favorit. Und das, obwohl es ja noch so eine Fußballerweisheit gibt: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze." Ach wie platt ...