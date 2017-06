Sport Nürnberg

10.06.2017

Jeder darf mal - so war's dann doch nicht: Aber es hat wohl selten ein deutsches Länderspiel mit so vielen Premieren-Torschützen im Nationaltrikot gegeben. Amin Younes, Julian Brandt und Sandro Wagner trafen beim 7:0 (4.0) gegen San Marino am Samstag beim WM-Qualifikationsspiel in Nürnberg erstmals für die DFB-Auswahl. Wagner war in seinem erst zweiten Länderspiel gleich dreifach erfolgreich. "Das ist natürlich ein toller Abend für mich", sagte der Hoffenheimer, "aber ich kann das einschätzen, das war heute nicht England oder Italien." Julian Draxler und Shkodran Mustafi waren die weiteren Torschützen.

Bundestrainer Joachim Löw war sehr zufrieden mit dem Auftritt. "Wir wollten den Gegner überfordern und das haben wir heute gemacht." Einige Automatismen hätten schon gegriffen. Den Dreifach-Torschützen lobte Löw: "Wagner tut uns gut mit seiner Kraft und Dynamik." Der Geschmeichelte war natürlich total gut drauf und wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte: "Kimmichs Flanken sind sensationell", und dann fügte er augenzwinkernd an: "Wenn er nächste Saison bei den Bayern öfter spielt, wird Lewandowski zehn Tore mehr schießen."Einen Misston gab es dann aber doch noch. Die gut 32000 Zuschauer im Nürnberger Stadion sorgten für eine tolle Stimmung, bei der Einwechslung von Timo Werner pfiffen aber einige. Die "Schwalbe" aus dem Spiel gegen Schalke ist noch nicht vergessen. "Einen jungen Nationalspieler auszupfeifen, ist nicht in Ordnung", schimpfte Löw. Das Fan-Verhalten kritisierte auch Wagner, aber er sagte trotzig: "Timo steckt das weg, er ist stark in der Birne." Ob dem so ist? Der junge Leipziger war auf jeden Fall kurz angebunden: "Das ist einfach nur schade."