Sport Nürnberg

11.06.2017

14

0 11.06.201714

In Zeiten des Jugendwahns, auch im Fußball, ist er ein eher seltenes Exemplar. Sandro Wagner geht auf die Dreißiger zu. Und hat doch noch ganz große Ziele als Profifußballer. Die hat ein anderer auch, aber der war nach dem Spiel bitter enttäuscht.

Stürmer mit Kanten

"Stark in der Birne"

Wenn Joshua Kimmich nächste Saison bei den Bayern öfter spielt, wird Lewandowski zehn Tore mehr schießen. Sandro Wagner

Erst drei Treffer auf dem Platz. Und dann noch ein paar verbale Volltreffer danach: "Wenn Joshua Kimmich nächste Saison bei den Bayern öfter spielt, wird Lewandowski zehn Tore mehr schießen."Sandro Wagner hat derzeit einfach alles im Blick und ist jetzt in der großen Welt des Fußballs zu Hause. Dass es beim Vergleich Riesen-Goliath gegen Mini-David am Samstagabend in Nürnberg einen Gewinner geben könnte, war vorher aufgrund des krassen Leistungsgefälles zwischen Deutschland und San Marino ausgeschlossen. Doch dann nutzte der Hoffenheimer beim 7:0 (4:0) im WM-Qualifikationsspiel die große Bühne. "Das ist ein toller Abend für mich", sagte der 29-Jährige, der sich vor allem für einige Vorlagen des Bayern Kimmich bedankte. "Aber ich kann das natürlich einschätzen, das war heute nicht England oder Italien."Wagner kann auch bescheiden, dabei galt er in den letzten Monaten immer ein wenig als Großmaul. "Er hat eine Persönlichkeit", freut sich Bundestrainer Joachim Löw nicht nur über die Kanten seines Stürmers auf dem Platz. Aber natürlich engagiert der Trainer den Frischling nicht ohne Hintersinn: "Mit seiner Wucht und Dynamik tut er uns sehr gut." Diese Tugenden zeigte er auch gegen die San Marinesen, die durchaus auch mal rustikal hinlangten. Wagner hielt dagegen, machte in seinem zweiten Länderspiel gleich drei Tore. "Der Druck war schon da, natürlich erwartet jeder, dass ich in so einem Spiel treffe", gab Wagner nachher zu. Der gebürtige Münchener, der jahrelang durch die erste und zweite Liga gondelte, scheint endlich den Ernst des Profidaseins erkannt zu haben." Die Freude an seinen Premierentoren ließ er sich nicht nehmen: "Ich habe lange auf diesen Moment gewartet."So unverhofft wie Wagner kam auch Amin Younes in den Genuss eines Nationalspieler-Daseins. Auf links zeigte der Junge von Ajax Amsterdam gute Ansätze und feierte ebenfalls sein Premierentor im DFB-Trikot. Auch ihm war egal, dass es gegen einen Fußball-Winzling gelang: "Das Gefühl beim Tor kann man nicht beschreiben, das muss man selbst erlebt haben.Das Gefühl von Timo Werner am Samstagabend dürften viele Gemobbte nachempfinden können. Bei seiner Einwechslung wurde der junge Stürmer gnadenlos ausgepfiffen. Mit ihrem kläglichen Verhalten störten einige unter den gut 32 000 Zuschauern ein eigentlich tolles und fröhliches Fußballfest im Frankenstadion. Die "Schwalbe" aus dem Schalke-Spiel ist noch nicht vergessen. "Ich weiß nicht, was die Gemüter so bewegt", klagte Werner. "Jahrelang wurden Schwalben gemacht, nur bei mir wird das aufgebauscht." Und dann hegte er einen bösen Verdacht: "Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich bei RB Leipzig spiele."Bundestrainer Löw war auch geschockt: "Gut, er hat mal eine Schwalbe gemacht, aber er hat das zugegeben. Er ist Nationalspieler und jung, er darf nicht ausgepfiffen werden", kritisierte Löw: "Das ist einfach nicht in Ordnung." Wagner litt ein wenig mit seinem Sturmkollegen, ging aber - wie auf dem Platz - gleich wieder in die Offensive: "Der Timo ist stark in der Birne, der steckt das weg." Noch so ein Volltreffer Wagners an diesem Abend.