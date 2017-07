Sport Nürnberg

23.07.2017

20

0 23.07.201720

Das macht Mut: Der 1. FC Nürnberg hat die Generalprobe vor dem Start der Zweitliga-Saison erfolgreich absolviert: Der Club besiegte am Sonntag Borussia Mönchengladbach mit 2.1.

Gladbachs Neuzugang Denis Zakaria (2. Minute) brachte den Bundesligisten früh in Führung, doch der "Club" ließ sich davon nicht entmutigen. Eduard Löwen (11.) und Hanno Behrens (28.) wendeten schnell das Spiel. Gut 10000 Zuschauer waren zur offiziellen Saisoneröffnung gekommen. Nach dem Spiel erfüllten die Spieler noch jede Menge Autogrammwünsche. Natürlich war Club-Coach Michael Köllner zufrieden mit der Vorstellung: "Gladbach ist natürlich noch in einer anderen Phase der Vorbereitung. Trotzdem muss man den Gegner nach dem frühen Rückstand erstmal so in den Griff bekommen." Schon viele Rädchen griffen ineinander. "Wir haben heute eine gute Mannschaftsleistung gezeigt und insgesamt eine starke Vorbereitung gespielt. Dennoch muss man das alles natürlich richtig einordnen", sagte Trainer Köllner weiter.Überhaupt nicht einverstanden mit der Darbietung der Seinen war Gladbach-Trainer Dieter Hecking an seiner alten Wirkungsstätte: "Ohne die richtige Einstellung zum Spiel gelingt es nicht, egal in welcher Liga man spielt. Vielleicht haben wir nach der frühen Führung gedacht, dass es von alleine läuft. Es war heute hauptsächlich eine Frage der Einstellung."Bei den Nürnberger führte erstmals Hanno Behrens die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Sein Vertreter wird Georg Margreitter sein. "Hanno und Georg haben schon in der Vergangenheit Verantwortung übernommen, sind stets vorangegangen und genießen hohen Respekt innerhalb der Mannschaft", begründete Köllner seine Entscheidung. Der bisherige Kapitän Miso Brecko habe ihn gebeten, ihn nicht mehr die Binde zu geben. Brecko ist aber neben den beiden Kapitänen im Mannschaftsrat. Diesem Gremium gehören auch Torwart Thorsten Kirschbaum und der Raigeringer Patrick Erras an.