30.09.2017

Die gute Nachricht zuerst: Der Club spielt wieder Fußball. "Wir haben heute vieles richtig gemacht", sagte Trainer Michael Köllner. Und jetzt die schlechte: Der 1. FC Nürnberg spielt noch nicht gut genug Fußball und macht noch zu viele Fehler. "Zwei große Schnitzer haben wir gemacht", ergänzte der Coach. Und da diese zu Toren führten, verloren die Franken am Samstag zu Hause gegen Arminia Bielefeld mit 1:2 (0:0).

Die Gäste aus Ostwestfalen haben sich zwar im Vergleich zur Vorsaison starke verbessert, aber die Aufgabe wäre für die Nürnberger, die auf Platz vier der zweiten Liga zurückfielen, machbar gewesen. Die Gastgeber kamen nur schwer ins Spiel, hatten aber in den ersten 45 Minuten durch Mikael Ishak eine tolle Chance. Zudem war erkennbar, dass die langen Bälle der Clubberer im Spiel immer weniger werden, spielerische Lösungen werden gesucht. Aber auch die Arminen hatten schon nach fünf Minuten durch Fabian Klos eine hochkarätige Chance.Nach gut einer Stunde gingen die Arminen durch den eben eingewechselten Andraz Sporar mit 1:0 in Führung, vorausgegangen war ein Fehler der Gastgeber im Mittelfeld. Der Club hatte danach richtig Pech bei drei Lattentreffern. "Uns fehlte heute einfach auch die Effizienz vor dem Tor", klagte Köllner. Dennoch gelang Ishak der Ausgleich und alles sah nach einer Punkteteilung aus. Doch dann verbockte es Eduard Löwen: An der Mittellinie wollte der Club-Jungstar Arminias fünf Minuten vor Schluss Konstantin Kerschbaumer lässig überlupfen, der schnappte sich die Kugel, lief allein auf Thorsten Kirschbaum zu und traf zum 2:1. "Eine ganz bittere Niederlage", meinte Köllner. Eine gute Nachricht war an diesem Nachmittag nicht genug.