15.07.2017

Reischach/Südtirol. Das hat der 1. FC Nürnberg dem FC Bayern schon mal voraus: Der Club besiegte Inter Mailand am Samstagabend in einem Testspiel mit 2:1 (0:0). Die Nürnberger feierten damit im sechsten Testspiel den sechsten Sieg. Der FC Bayern trifft bei seiner Asien-Reise, die er am Sonntag antritt, auch auf Inter Mailand.

Die Italiener waren aber beim Test in Reischach (Südtirol) nicht in Bestbesetzung angetreten. Dennoch zeigten die Nürnberger vor 4000 Zuschauern eine starke Partie zum Anschluss ihres Trainingslagers und siegten verdient gegen den Champions-League-Sieger von 2010. Die Tore für die Nürnberger schossen Rurik Gislason (55.) und Mikael Ishak (61.), für Inter traf Eder zum Ehrentor. Beim Club kam Patrick Erras nicht zum Einsatz. Der Raigeringer muss wegen muskulärer Probleme weite immer wieder mal im Training kürzertreten."Man muss die Kirche schon im Dorf lassen. Das ist alles noch Vorbereitung. Aber wir haben heute viele Sachen gut gemacht, deshalb ist der Sieg verdient", sagte Club-Trainer Michael Köllner auf der Homepage des Clubs. "Wir hatten hintenraus noch Konterchancen, da hätten wir auch noch ein, zwei Tore machen müssen. Von ein paar Kleinigkeiten abgesehen war das heute der perfekte Abschluss eines perfekten Trainingslagers."