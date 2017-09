Sport Nürnberg

20.09.2017

2

0 20.09.2017

Nach einem spektakulären Auswärtssieg will der Fußball-Zweitligist FC Nürnberg auch beim Heimspiel gegen den VfL Bochum überzeugen. Doch die Franken rechnen am Donnerstag (20.30 Uhr) mit einer harten Partie. "Ich erwarte ein sehr schwieriges Spiel", sagte Cheftrainer Michael Köllner. Vor dem Duell gibt es beim FCN personelle Fragezeichen. Das beim 6:1 in Duisburg fehlende Trio Kevin Möhwald, Ondrej Petrak und Georg Margreitter könnte nur bei optimalem Verlauf zurückkehren, so Köllner. Er hoffe, dass zumindest Möhwald, der beim 0:1 gegen den FC St. Pauli einen Bluterguss im Oberschenkel erlitten hatte, in den Kader zurückkönne.

Trotz des überragenden Erfolgs gegen Duisburg am vergangenen Samstag - der höchste Auswärtssieg in der Zweitliga-Geschichte des FCN - gab sich der Club bescheiden. "Wir wissen, dass nicht alles perfekt war und haben schon eine Videoanalyse gemacht - da hat man schon gesehen, dass es noch ein paar Stellschrauben gibt, an denen wir arbeiten müssen", sagte Mittelfeldspieler Patrick Erras.Ein weiterer Grund für die fränkische Zurückhaltung dürfte sein, dass der VfL sich in den letzten Jahren zu einem Angstgegner entwickelt hat. Das letzte Spiel gegen Bochum gewannen die Nürnberger vor mehr als zehn Jahren.