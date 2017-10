Sport Nürnberg

22.10.2017

Ein geruhsamer Sonntagnachmittag war's überhaupt nicht. Auf dem Platz ging's zwischen dem 1. FC Nürnberg und Dynamo Dresden schon ordentlich zur Sache. Und zum Schluss kriegten sich auch noch die beiden Trainer in die Haare.

"Spiel war unterbrochen"

Erras bemängelt Fehler

Nach 90 Minuten war noch lange nicht Schluss: Mit 2:1 (1:0) besiegte Zweitligist 1. FC Nürnberg am Sonntag Dynamo Dresden. Richtig heiß wurde es nochmal nach Spielende, als Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus dem Kollegen Michael Köllner gar den Handschlag verweigerte.Die Dresdener hatten angeprangert, dass Köllner kurz vor Schluss das Spiel verzögert und den Ball zu den Ersatzspielern geworfen hatte, damit Dresden nicht schnell einwerfen konnte. "So etwas darf auf dem Platz nicht stattfinden", tobte Neuhaus. "Wenn das die DNA des Clubs ist, will ich mit dem Verein nichts zu tun haben." Köllner rechtfertigte sich: "Das Spiel war unterbrochen." Der Dresdener Spieler hätte gar nicht einwerfen können. "Wir hatten eine Einwechslung angezeigt." Das habe der Schiedsrichter auch so gesehen.Der Frust saß bei den Dresdenern wohl auch deshalb so tief, weil sich Dynamo für sein dynamisches Spiel nicht belohnt hatte. Zudem sah Philip Heise in letzter Minute nach einem üblen Foul die Rote Karte. "Wahnsinn, dass man so ein Spiel verliert", jammerte Peniel Mlapa, der für den 1:1-Ausgleich per Foulelfmeter (69.) gesorgt hatte. Die Gäste aus Sachsen dominierten vor allem die erste Hälfte und ließen sich auch vom frühen Führungstor der Nürnberger durch Mikael Ishak (7.) nicht wirklich schocken.Der Club hielt zwar voll dagegen, war aber ungewohnt fahrig in seinen Aktionen. "Viele Abspiel- und Stockfehler", hatte Patrick Erras ausgemacht. "In der zweiten Halbzeit wurde es etwas besser, aber es war da auch nicht richtig gut", gab der Raigeringer zu. 90 Minuten liefen die Gastgeber, die mit dem Sieg wieder auf Rang drei der Zweitliga-Tabelle sprangen, dem Geschehen und oft auch den Gästen vor 33 600 Zuschauern hinterher. Eduard Löwen und Kevin Möhwald kamen überhaupt nicht in die Puschen. Glück hatte der Club, als Dynamos "Lumpi" Lambertz mit einem Kopfball nur den Pfosten traf (29.).Man merke schon den Verschleiß der letzten Spiele, merkte Köllner an. Allzu hart wollte er mit den Seinen nicht ins Gericht gehen. Das wird der Fuchsmühler wohl intern machen. Der Coach freute sich einfach über den schwer erkämpften Dreier: "Ich habe auch schon Spiele erlebt, da waren wir überlegen und sind leer rausgegangen."Im Grunde baute der Club-Sieg auf zwei Aktionen auf: Beim 1:0 überlisteten die Franken die Sachsen mit einem Eckballtrick: "Wir haben solche Ecken geübt", sagte Torschütze Ishak. "Ich musste da stehen." Das 2:1 kurz vor Schluss (82.) machte Cedric Teuchert ganz cool, nachdem er Dynamo-Keeper Marvin Schwäbe umkurvt und zum Siegtor eingeschossen hatte. Noch mehr freute sich der Trainer über das Zuspiel: "Den Ball so zu spielen, ist weltklasse." Empfänger des Lobes war Erras, der blitzschnell geschaltet und Teuchert allein auf Reise geschickt hatte. Als Alternative hätte der auch noch auf den mitgelaufenen Ishak spielen können, machte das Tor aber selbst. Gottseidank. "Wenn Cedi den nicht gemacht hätte, hätte ich ihn getötet", schmunzelte der Sturmkollege.