22.09.2017

Mit einem Taktik-Bluff greift Michael Köllner zunächst daneben. Dass der Club am Ende dennoch mit 3:1 gegen Bochum gewinnt, hat viel mit einem anderen Oberpfälzer zu tun.

Bei der Pressekonferenz geriet Michael Köllner ins Schwärmen. "Heute hat jeder gesehen, wie wichtig ein fitter Patrick Erras für uns ist. Diese Ruhe, die Ballsicherheit und Übersicht. Es ist fast unmöglich, ihm den Ball abzunehmen", formulierte er eine Liebeserklärung von Oberpfälzer zu Oberpfälzer. Nach über einem Jahr Verletzungspause feierte Erras beim 6:1 in Duisburg sein Startelf-Comeback und hielt 83 Minuten durch. Köllner wollte ihn gegen Bochum wieder bringen - "so lange seine Kraft reicht". Erras spielte durch. Entsprechend ausgelaugt war der Raigeringer nach dem intensiven Schlagabtausch.Ist da eine Pause ausgerechnet im Frankenderby bei der SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) nicht zwangsläufig? "Abwarten. Patrick ist jetzt gerade ziemlich müde. Aber wir werden ihn ordentlich pflegen und dann schauen wir in enger Absprache mit dem Spieler, ob es für das Derby reicht." Köllner würde nur ungern auf seinen Sechser verzichten, der aufspielt, als hätte es die lange Verletzungspause nie gegeben.Verzichten muss Köllner aller Voraussicht nach auch gegen Fürth auf seinen Stammtorwart Thorsten Kirschbaum. "Er hat eine Blockade im Rücken. Wir haben mit Fabian Bredlow aber eine starke Nummer zwei, die ihre Sache gegen Bochum schon sehr ordentlich gemacht hat." Der Wechsel auf der Torhüter-Position war auch die einzige Veränderung, die Köllner im Vergleich zum Duisburg-Schützenfest gegen Bochum vornahm. Allerdings versuchte er, seinen Bochumer Gegenüber, Ismail Atalan, in die Irre zu führen. Zum Anstoß formierten sich die Nürnberger Spieler exakt im 3-5-2-System, das in Duisburg erfolgreich war. Aber schon nach wenigen Minuten sortierten sich die Spieler neu und agierten in einem 4-4-2- mit Mittelfeldraute. Eduard Löwen rückte aus der Abwehrzentrale ins Mittelfeld vor und sollte die FCN-Angriffe ankurbeln. "Das war eine kleine Spielerei, um den Gegner zu verwirren. Wir wollten die gleichen Spieler eben anders anordnen als noch in Duisburg", beschrieb Köllner seine taktische Rochade. Auch die Spieler selbst waren überrascht. "Das war die Idee unseres Trainers. Inzwischen wissen wir ja, dass er bei der Taktik gerne mal experimentiert", sagte Löwen, Torschütze zum wichtigen Ausgleich.Fast wäre Köllners Experimentierfreude aber nach hinten losgegangen. Seine Mannschaft offenbarte nach gutem Beginn große Lücken, durch die die spielstarken Bochumer immer wieder gefährliche Angriffe initiierten. Deswegen korrigierte Köllner seine Marschroute schnell und kehrte zum vertrauten 4-1-4-1 zurück. Die Treffer von Löwen, Behrens und Ishak bestätigten den Fuchsmühler in seinen Maßnahmen.Drei Systeme in weniger als 30 Minuten - eine derartige System-Fluktuation war bisher nur von Freaks wie Pep Guardiola und Thomas Tuchel bekannt. Und der Bochum-Sieg war noch keine Stunde alt, als Köllner schon wieder an der richtigen Taktik für das Frankenderby tüftelte. "Ihr geht jetzt ins Bett und schlaft euch aus. Ich analysiere das Bochum-Spiel und überlege mir eine Strategie für Fürth", sagte er in Richtung der Journalisten.