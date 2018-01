Sport Nürnberg

24.01.2018

24

0 24.01.201824

Die Jahn-Akteure klatschen sich ab und freuen sich über einen verdienten Punktgewinn in Nürnberg. Beim Club dagegen geraten Kevin Möhwald und Georg Margreitter noch auf dem Platz heftig verbal aneinander.

Die Sekunden nach dem Abpfiff des rassigen Zweitliga-Derbys zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem SSV Jahn Regensburg (2:2) waren symptomatisch für den Gemütszustand in beiden Lagern. Während der Schiedsrichter-Assistent die fast rangelnden Möhwald und Margreitter trennen musste, freuten sich die Oberpfälzer über einen "verdienten Punkt, den wir gerne mitnehmen" (Trainer Achim Beierlorzer). Der freche Aufsteiger knüpfte nahtlos an seine bärenstarke Form vor der Winterpause an."Unsere Spielweise bleibt immer gleich - egal, wer der Gegner ist, egal, ob 5000 oder 25 000 Zuschauer im Stadion sind", sagte Kapitän Marco Grüttner, der zum zwischenzeitlichen 2:1 für den SSV getroffen hatte. Mit schnellen, zielstrebig und passsicher vorgetragenen Angriffen hebelte der kesse Aufsteiger die ungewohnt indisponiert agierende Club-Defensive um den angeschlagenen Ewerton (Köllner: "Schlag auf den Knöchel") gleich mehrfach aus.Für das Selbstvertrauen der Beierlorzer-Elf spricht die selbstkritische Einschätzung, dass "vielleicht sogar mehr möglich gewesen wäre". Vor allem in der Phase zwischen dem 2:1 (28.) und der Halbzeitpause wankte der fränkische Aufstiegsaspirant bedenklich. "Wenn wir da das dritte Tor nachlegen, gewinnen wir hier vielleicht sogar", sagte Marc Lais, der bereits nach sechs Minuten wunderschön aus 18 Metern zur Jahn-Führung getroffen hatte. Mit dieser Unbekümmertheit wird der Jahn noch mehrere Gegner überraschen.Und wie ist dieses Remis für Nürnberg zu deuten? Zunächst relativierte Trainer Michael Köllner den Möhwald-Margreitter-Zwist als "Unzufriedenheit, die in der Kabine wieder erledigt war", ehe er mahnende Worte an das Nürnberger Umfeld schickte: "Wir sind noch nicht aufgestiegen. Da können alle reden und schreiben, was sie wollen." Gleich zweimal geriet der Club in Rückstand."Zweimal sind wir kalt erwischt worden", bemängelte Kapitän Hanno Behrens, der das 1:1 erzielte hatte. Die teilweise in Schockstarre verfallenen Franken müssten lernen, das Spiel nach solchen Situationen wieder zu beruhigen, sagte der 27-Jährige. "Das Spiel hat gezeigt, dass es in dieser Liga nicht von alleine geht", legte Köllner nach.Ein Dämpfer also zur rechten Zeit? "Die Situation hat sich nicht verändert. Wir müssen weiter konstant punkten und dürfen nicht unruhig werden." Dass seine Mannschaft zweimal einen Rückstand aufgeholt hat, sei ein gutes Zeichen, sagte Köllner.Und noch etwas dürfte den Oberpfälzer gefreut haben: Der oft kritisierte Edgar Salli erzielte seinen ersten Treffer im Club-Trikot. "Für den Jungen hat es mich gefreut. Irgendwann musste mal einer rein gehen." Der 25-jährige Kameruner habe in Franken schon harte Zeiten erlebt. Auch Teamkollege Behrens überbrachte Glückwünsche: "Er hat eine gute Vorbereitung absolviert, daher hat er sich das Tor verdient. Jetzt sollte er am Freitag gleich nachlegen."Und da warten gleich die nächsten kniffligen Aufgaben. Der Jahn erwartet in der Continental-Arena mit dem FC Ingolstadt den nächsten Nachbarn, der Richtung Bundesliga schielt. Und der Club muss bei Union Berlin ran, die, laut Köllner, auch um den Anschluss kämpfen. "Aber auswärts sind wir eine Macht", sagte Trainer, der hofft, dass seine Akteure dann wieder den Gegner und nicht die Teamkollegen beharken.