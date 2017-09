Sport Nürnberg

18.09.2017

6:1 in Duisburg - nahezu jeder Schuss ein Treffer. Ein Sieg der Nürnberger mit dreifachem Feier-Potenzial: Zunächst wurde am Samstag die Mini-Serie von drei Sieglos-Spielen beendet. Dann feierte der Club seinen höchsten Auswärtssieg, seitdem er in Liga eins oder zwei spielt. Aber das Wichtigste war wohl - Patrick Erras ist endgültig zurück.

Gegen den MSV brachteden 22-jährigen Raigeringer überraschend von Beginn an. Im Mittelfeld zognach seiner brutal langen Verletzungszeit nach dem Totalschaden im Knie gleich wieder die Fäden. Der Oberpfälzer wollte den klaren Erfolg ("Da ist schon noch Luft nach oben") nicht überbewerten, blieb nach dem tollen Comeback ganz nüchtern - im wahrsten Sinne des Wortes.Patrick Erras: Nein, ich habe mich gefühlt wie immer nach Spielen. Mehr Muskelkater als sonst hatte ich auch nicht.Ich bin am Sonntag ganz normal mit der Mannschaft ausgelaufen. Aber ich muss schon ein bisschen mehr regenerieren als andere Spieler.Natürlich war die Stimmung auf der sechsstündigen Rückfahrt aus Duisburg sehr gut. Alle waren gut drauf. Lange Heimfahrten bei Niederlagen sind dagegen grausam. Ausgelassen gefeiert wurde aber nicht. Es gab kein Bier oder sowas. Wir haben Wasser und Apfelschorle getrunken.In der Besprechung eineinhalb Stunden vor dem Spiel habe ich es erfahren. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Im Training hatte sich das aber schon ein bisschen angedeutet, dass ich dabei sein könnte.Da denke ich nicht mehr dran. Ich kann das gut ausblenden. Ich lasse das schon von meinem Naturell her nicht an mich heran.Nein. Wir waren um halb elf Uhr nachts zurück am Club-Gelände. Dann ging es gleich heim zum Schlafen. Wir spielen am Donnerstag schon wieder. Da gab's auch nichts Süßes oder Ähnliches zur Belohnung.