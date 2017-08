Sport Nürnberg

Es geht aufwärts für den Oberpfälzer im Dress der Franken: Erst verlängert Patrick Erras seinen Vertrag beim 1. FC Nürnberg und in der nächsten Woche steigt der Raigeringer nach langer Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining ein.

Patrick Erras: Vielen Dank. Das ging fix. Beide Parteien wollten verlängern und waren sich dementsprechend schnell einig.Mit dem Trainer habe ich gar nicht so viel über den neuen Vertrag geredet. Wir tauschen uns kontinuierlich aus und konzentrieren uns dabei rein auf das Sportliche.Nein, den gab es zu keiner Zeit. Ich bin jetzt zehn Jahre hier, fühle mich sehr wohl und meine Gedanken drehen sich jetzt nur darum, wieder fit zu werden und an meine guten Leistungen vor der Verletzung anzuknüpfen.Nein, da gab es keine.Es gibt kein konkretes Datum, wann ich wieder auf dem Platz stehen will. In dieser Woche habe ich noch Teil-Training absolviert, das heißt teilweise mit der Mannschaft und teils separat mit auf mich abgestimmten Übungen. Und ab nächstem Montag ist dann angedacht, endlich wieder voll ins Mannschaftstraining einzusteigen.In der Tat. Über die Länderspielpause habe ich dann zwei Wochen Zeit, mir die nötige Fitness und Zweikampfhärte für mein Comeback zu holen.Darüber haben der Trainer und ich noch nicht explizit gesprochen, aber ich wäre froh, wenn ich in unserer zweiten Mannschaft auflaufen könnte.Man hat schon während der Vorbereitung beobachten können, dass wir als Team zusammengewachsen sind. Nicht nur die Ergebnisse haben gepasst, auch im Training haben wir besonders im taktischen Bereich sehr gut gearbeitet. Diese momentane Euphorie soll natürlich möglichst lange anhalten.Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich für die Mannschaft und schaue ansonsten nur auf mich. Ich will wieder eine Option für den Trainer werden.(lacht) Nein, den brauche ich aber auch gar nicht.Wir kommen sehr gut mit ihm klar. Er redet sehr viel mit allen Spielern und hat einen klaren Plan davon, wie die Mannschaft spielen soll. Die Zusammenarbeit mit dem gesamten Trainer-Team klappt hervorragend.(lacht) In der Anfangszeit gab es wirklich zwei, drei Sprüche, die einige Spieler nicht verstanden haben. Aber inzwischen klappt die Kommunikation im Team reibungslos.