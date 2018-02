Sport Nürnberg

Veitshöchheim ist am Freitagabend die Faschings-Hochburg im Frankenland. Aber auch die Zuschauer im Nürnberger Stadion haben noch ihre große Gaudi. Dafür sorgt auch ein Oberpfälzer.

Geduldsprobe bestanden - und wie: Der 1. FC Nürnberg besiegte am Freitagabend Erzgebirge Aue mit 4:1 (1:0) und festigte Platz zwei in der 2. Bundesliga. Kevin Möhwald (37./46.), Patrick Erras (71.) und der Sekunden zuvor eingewechselte Tobias Werner (76.) erzielten die Tore für die Gastgeber. Der Gegentreffer von Cebio Soukou (72.) fiel nicht ins Gewicht."Alle vier Tore waren feine Klinge", freute sich Trainer Michael Köllner nachher und wies noch auf etwas gesondert hin: "Ein großes Kompliment an meine Mannschaft, dass sie nicht unruhig geworden ist." In der ersten Hälfte war es ein zähes Spiel, mit dem 2:0 nach der Pause wurden die Nürnberger immer lockerer und hatten noch richtig Spaß.Für Köllner war es der erwartete Spielverlauf: "Man muss so eine Mannschaft, die so extrem verteidigt erst einmal auseinanderspielen", meinte der Oberpfälzer. Und da hatte er auf den idealen Mann gesetzt: Federico Palacios, Winter Neuzugang von RB Leipzig, bereitete drei Treffer vor. Vor allem die Vorlage zum 1:0 durch Kevin Möhwald war exzellent, oder "großes Kino", wie es Köllner nannte. "Damit hatten wir die Auer geknackt," sah Palacios in seinem Zuspiel eine entscheidende Szene in diesem Spiel. Möhwald wuchtete den Ball aus 17 Metern unter die Latte. Mit dem 2:0 kurz nach der Pause war die Partie eigentlich schon gelaufen. Palacios spielte mit Möhwald Doppelpass und Letzterer vollendete erneut. Nur am 3:0 war der Winter-Neuzugang nicht beteiligt. Patrick Erras wuchtete den Ball nach einer Valentini-Ecke ins rechte Eck. "Das erste Tor nach meiner langen Verletzung ist ein tolles Gefühl", freute sich der ansonsten so stille Raigeringer. "Aber Hanno (Behrens) hatte ja am Donnerstag schon angekündigt, dass ich treffe, also hab ich es gemacht."Das Nürnberger Publikum blieb erstaunlich ruhig in der ersten halben Stunde, als die Einheimischen immer wieder vergeblich die Lücke in der Defensive der Gäste suchten. Köllner hatte aber doch einige Pfiffe vernommen und sagte noch einmal eindringlich: "Solche Tore muss man sich verdienen, das ist ein zähes Ringen." Dass Torjäger Mikael Ishak derzeit Ladehemmung hat, sieht Köllner locker: "Wenn wir seine Tore brauchen, macht er sie auch wieder." Der Coach weiß schon wann: "Im nächsten Spiel auf St. Pauli."