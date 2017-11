Sport Nürnberg

19.11.2017

Die Kieler "Störche" flatterten doch noch mit einem Punkt davon. Zurückblieben bedröppelte Nürnberger, die sich am Samstag tierisch ärgerten.

Mikael Ishak starrte unentwegt ins Leere, Hanno Behrens fluchte und fluchte nach dem Abpfiff: Total tief saß der Frust bei den Nürnberger Spielern nach der Niederlage ... Nein, der Club hatte doch gar nicht verloren. 2:2 hieß es am Ende im Spitzenspiel der zweiten Bundesliga gegen Holstein Kiel. "Aber das fühlt sich wie eine Niederlage an", sagte auch Trainer Michael Köllner völlig niedergeschlagen. Wieder einmal hatte sich der FCN in den Schlussminuten um den Lohn seiner Arbeit gebracht: FC St. Pauli (0:1), Bielefeld (1:2) oder FC Ingolstadt (1:2) - die Club ist in der letzten halben Stunde oft in Geberlaune. "Mit dem 2:2 haben wir 80 starke Minuten zuvor kaputtgemacht", meinte Köllner, der Fabian Bredlow für den zuletzt patzenden Thorsten Kirschbaum ins Tor gestellt hatte.Die Nürnberger hatten lange die Kieler "Störche" von ihrem Höhenflug auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Zwei klasse Tore von Hanno Behrens (54.) - er zirkelte den Ball aus 18 Metern ins Tor - und von Ishak (62.) per starke Direktabnahme sorgten für die verdiente Führung. "Wir müssen danach unsere Konter einfach besser ausspielen", klagte Behrens, der im Mittelfeld noch mehr Verantwortung hatte, da Patrick Erras (muskuläre Probleme) und Kevin Möhwald (Knieverletzung) verletzt fehlten. Es hätte aber auch gereicht, einfach die letzten Minuten intensiver zu verteidigen. Ewerton und der erstmals seit langem wieder gesunde Georg Margreitter hielten den Abwehrverbund lange sehr gut zusammen. "Aus irgendeinem Grund haben wir dann gegen Ende des Spiels angefangen, naiv zu verteidigen", bemerkte Margreitter. Dem Grund sollten sie in den nächsten Tagen schleunigst ausfindig machen, ehe bis weihnachten weiter Geschenke verteilt werden. "Das waren einfach zwei ganz billige Gegentore", war auch Tim Leibold fassungslos. "Aber das passt zu unserer monentanen Situation. "Der seit vier Spielen sieglose Club (zwei Remis, zwei Niederlagen") kriegen derzeit keine konzentrierten 90 Minuten hin.Der starke Dominick Drexler war an beiden Treffern der Kieler beteiligt. Einmal setzte er Aaron Seydel so ein, dass der den Ball nur noch einzunicken brauchte. Beim 2:2 (88.) von Alexander Mühling war Drexler auch dabei. "Nach einem 0:2 bis du eigentlich raus aus so einem Spiel. Aber die Jungs haben immer an sich geglaubt", war Holstein-Coach Markus Anfang voll des Lobes für sein Team.Kollege Köllner grämte sich derweil immer noch: "Das tut brutal weh." Der Oberpfälzer versuchte wenigstens etwas statistisch Gutes aus dieser gefühlten Niederlage zu ziehen: "Zumindest ist der Rückstand auf Kiel nicht größer geworden". Ein schwacher Trost an diesem Tag.

