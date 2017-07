Sport Nürnberg

28.07.2017

14

0 28.07.201714

Sechs Wochen Vorbereitung sind vorbei, die sieben gewonnenen Testspiele Makulatur. Am Sonntag (13.30 Uhr) gilt es, dann startet der 1. FC Nürnberg mit der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern in die neue Zweitliga-Saison.

Am Freitag beantwortete Cheftrainer Michael Köllner die letzten Fragen vor dem Auftakt. Der Trainer aus der Oberpfalz über ...... den ersten Gegner, den 1. FC Kaiserslautern.Köllner: Der 1. FC Kaiserslautern ist sicherlich schwer einzuschätzen. Sie haben 17 Neuzugänge. Da wartet irgendwie eine Wundertüte auf uns.... über die Aufstellung gegen Kaiserslautern.Eines kann ich sicher sagen: Unser Kapitän Hanno Behrens ist auf jeden Fall von Beginn an dabei. Und Tim Leibold hat als Linksverteidiger eine bärenstarke Vorbereitung gespielt. Mehr verrate ich nicht.... über seine Entscheidung, wer im Tor steht.Das bleibt auch noch geheim. Fabian Bredlow ist ein Super-Neuzugang, aber Thorsten Kirschbaum will seinen Platz unbedingt verteidigen, er kämpft um seine Position.... über den brasilianischen Neuzugang Ewerton.Ewerton ist wirklich ein Topspieler. Er arbeitet fleißig an seinem ersten Einsatz. Gegen seinen Ex-Klub Kaiserslautern wird er aber noch nicht im Kader stehen. Er wird am Sonntagvormittag trainieren.... über den Konkurrenzkampf in der Mannschaft.Wir haben derzeit 24 einsatzfähige Spieler, aber nur 18 dürfen im Kader stehen. Da wird es einige ganz harte Entscheidungen geben. Vergangene Saison waren wir manchmal noch froh, elf Schäfchen auf dem Platz beieinander zu haben.... über den abwanderungswilligen Abdelhamid Sabiri.Ich glaube, das gibt es nichts mehr zu sagen. Er wird sich auf die Dinge hier konzentrieren und er hat ja noch einen Vertrag bei uns.