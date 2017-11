Sport Nürnberg

17.11.2017

Frischer Wind von der Ostsee im Frankenland. Aufsteiger Holstein Kiel will sich am Samstag in Nürnberg nicht bremsen lassen.

Erras wohl nicht dabei

Wenn in dieser Stadt von Ballsport die Rede ist, dann dürfen alle die Hände zu Hilfe nehmen: Beim Namen Kiel fällt einem zunächst der große THW im Handball ein: Champions-League-Sieger, x-Mal Deutscher Meister und Pokalsieger. Fußball wurde auch schon immer gespielt, die letzten Jahre irgendwie nebenbei. Doch das ist nach dem Aufstieg von Holstein Kiel in die zweite Liga anders. Das Team liegt nach 13 Spielen sensationell auf Platz zwei. "Es ist aber kein Zufall, dass Kiel dort oben steht", sagt der Sportvorstand des nächsten Gegners. Andreas Bornemann, jetzt beim 1. FC Nürnberg angestellt, arbeitete von 2010 bis 2014 als Sportdirektor in Kiel. Auch deswegen warnt er seine Clubberer vor dem Heimspiel am Samstag (13 Uhr) vor dem Überraschungsteam von der Ostsee: "Die Mannschaft war schon für die dritte Liga überdurchschnittlich besetzt. Nach dem Aufstieg blieb sie im Kern zusammen und wurde noch punktuell verstärkt."Die "Störche", wie die Kieler genannt werden, machten in Liga zwei mit dem Höhenflug weiter. Mit 29 Punkten liegen sie auf Rang zwei, aus den letzten sechs Spielen holten sie 16 Punkte. Vor allem offensiv ist die Mannschaft von Trainer Markus Anfang bärenstark, was 32 Tore bezeugen. Mit zehn Toren führt der bei Borussia Dortmund ausgebildete Marvin Ducksch die Torjägerliste an. Auch seine Teamkollegen Dominik Drexler (7 Tore), Kingsley Schindler und Steven Lewerenz (je vier Tore) sind richtig gefährlich vorm Tor. Und hinten haben sie einen Abräumer wie Dominic Peitz. "Wir sind einfach ein eingeschworener Haufen", sagt Abwehrspieler Dominik Schmidt.Auch der Club ist mittlerweile ein eingeschworener Haufen, wenngleich es zuletzt doch einige Rückschläge gab. Nach den Pleiten in Heidenheim und gegen Ingolstadt will der Club wieder in die Spur. "Es hat ein paar Tage gedauert, bis wir die Niederlage aus den Klamotten hatten", sagte Trainer Michael Köllner im Rückblick auf das Bayern-Derby. Jetzt kommt nach Ingolstadt das nächste Spitzenteam. "Kiel ist kein normaler Aufsteiger. Kiel ist ein richtiger Gradmesser", sagt der Trainer aus der Oberpfalz. Eine dritte Niederlage und die Stimmung am Valznerweiher würde sicherlich kippen. Den Gegner hat Köllner mit seinem Team genau analysiert: "Es gibt auch Statistiken, die gegen Kiel sprechen", meinte der 48-Jährige mit Bezug auf die gelaufenen Kilometer und die Zweikampfwerte des Gegners. Da werde man ansetzen.Allerdings bangt der Trainer noch um zwei wichtige Spieler. Kevin Möhwald hat Knieprobleme. Bei Patrick Erras ist die Einsatzwahrscheinlichkeit nicht sehr groß. Den Raigeringer plagen muskuläre Probleme. Er würde schon gerne mithelfen, den " Störchen" die Flügel zu stutzen.