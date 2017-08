Sport Nürnberg

24.08.2017

Er hatte noch Vertrag, aber das interessierte Abdelhamid Sabiri herzlich wenig. Der 20-jährige Stürmer hat sich vom 1. FC Nürnberg quasi zum englischen Premier-League-Club Huddersfield gestreikt. Anfang August hatte er sich gar geweigert, in der U21 aufzulaufen. Dabei hatte er nur wenige Monate vorher auch dank dieser Mitspieler den Aufstieg zu den Profis geschafft.

Zu einer ordentlichen Verabschiedung vom Team reichte es auch nicht mehr. Nach seiner Aktion vom Mittwoch wird Sabiri wohl künftig nicht mehr zur Whats-App-Gruppe der Nürnberger Profis gehören. "Ich möchte die Chance nutzen, um Euch allen aus tiefstem Herzen zu sagen: Ich entschuldige mich bei absolut niemandem", heißt es in einem Interview-Mitschnitt des Boxers Conor McGregors, welchen Sabiri an die Whats-App-Gruppe der FCN-Spieler schickte. Der Jungprofi findet also sein Verhalten mit Streik und Schmollen völlig in Ordnung. FCN-Sportvorstand Andreas Bornemann war in der "Bild" fassungslos: "Sich von seinen Ex-Kollegen auf diese Art und Weise zu verabschieden, muss Sabiri mit sich selbst ausmachen. Jeden weiteren Kommentar verkneife ich mir jetzt lieber. Das ist bei so einem Verhalten auch überflüssig." Den Marokkaner begleiten ganz sicher die besten Wünsche aus Nürnberg auf die Insel.