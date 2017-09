Sport Nürnberg

29.09.2017

5

0 29.09.2017

Vor die ersehnte Länderspielpause hat der Spieltags-Planer noch ein "dickes Brett" gesetzt. Als solches sieht Club-Trainer Michael Köllner Arminia Bielefeld, die Ostwestfalen sind am Samstag (13 Uhr) beim 1. FC Nürnberg zu Gast. Der Club kann aber durchaus optimistisch in diese Partie gehen. Neun Punkte aus der vergangenen Englischen Woche machen richtig Mut. "Wir haben zuletzt kompakt gespielt, wenig Chancen benötigt und viele kreiert. Das brauchen wir auch am Samstag", erklärte der Trainer aus der Oberpfalz. Ihm stehen auch alle Derbysieger aus dem Spiel gegen Fürth wieder zur Verfügung. Zudem hat Georg Margreitter einen Infekt auskuriert, Patrick Kammerbauer ist nach seiner Blinddarm-OP auch wieder einsatzbereit. Die Qual der Wahl wird für Köllner noch größer. Auch im Tor hat er eine Entscheidung zu treffen: Fabian Bredlow oder Thorsten Kirschbaum?

Nachdem die Bielefelder sich in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag vor dem Abstieg gerettet haben, ist die Mannschaft dieses Mal gut gestartet und liegt derzeit auf Rang 6. Köllner hat das genau registriert: "Vor dem, was in den letzten Monaten in Bielefeld passiert ist, muss man den Hut ziehen." Dennoch, es gibt noch ein weiteres gutes Omen: Sein erstes Spiel als Club-Trainer im März gewann Köllner mit 1:0 - gegen die Arminia.