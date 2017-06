Vermischtes BY Nürnberg

02.06.2017

02.06.2017

Ein Abend der starken Kontraste: Während bei "Rock im Park" in Nürnberg die Musikfans feierten, wurde das Schwesterfestival "Rock am Ring" in Rheinland-Pfalz abgebrochen. Der Grund: eine Terrorwarnung. Am Samstag konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Das wohl bekannteste Rockfestival Deutschlands geht weiter.

Festivalgelände durchsucht

Erst Aufregung, dann Ruhe Nach dem Terroralarm beim Festival «Rock am Ring» und der Unterbrechung des Programms haben Tausende Musikfans eine friedliche Nacht in ihrem Zelten verbracht. «Aus polizeilicher Sicht verlief die Nacht ohne besondere Vorkommnisse», sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Samstagmorgen. (dpa)

Keine Gefahr in Nürnberg

Spürhunde am Samstag im Einsatz

Fans in Nürnberg reagieren ruhig

Friedlicher Verlauf Polizei, Feuerwehr und Veranstalter haben am Sonntag die Festivalbesucher von "Rock im Park" für ihre Besonnenheit gelobt. Dass es nach der Terrorwarnung bei "Rock am Ring" auf dem Schwesterfestival in Nürnberg so entspannt geblieben war, sei den Einsatzkräften, aber auch den Besuchern zu verdanken, sagte Veranstaltungsleiter Martin Reitmeier am Sonntag.



Auch Sprecher von Feuerwehr und Polizei lobten den friedlichen Verlauf des Festivals. So habe sich etwa die Zahl der Diebstähle im Vergleich zum Vorjahr nahezu halbiert - bis Sonntagmorgen kam es laut Polizei zu 40 Fällen. Auch die Zahl der Körperverletzungen sei von 16 im Vorjahr auf bisher 4 zurückgegangen. Die Sanitätsdienste zählten bis zum Sonntagmorgen 2710 Einsätze.

Wettermäßig hat "Rock im Park" schon einiges mitgemacht. Nach den starken Unwettern im Vorjahr startete das Traditionsfestival am Nürnberger Dutzendteich am Freitag mit traumhaftem Sommerwetter. 75 000 Rockfans feierten bei Hammerauftritten unter anderem von den Beatsteaks und Kraftklub. Den ersten Festivaltag in Nürnberg schlossen die Alt-Punk-Rocker Die Toten Hosen ab - im rheinland-pfälzischen Nürburg allerdings beendeten Lautsprecherdurchsagen den Spaß abrupt und vorzeitig.Das von Zehntausenden Musikfans besuchte "Rock am Ring" wurde am Freitagabend wegen Terrorgefahr unterbrochen. Die Polizei habe aufgrund einer "terroristischen Gefährdungslage" die Veranstalter des Rockfestivals angewiesen, die Besucher zum Verlassen des Geländes aufzufordern, hatten die Organisatoren mitgeteilt. Rund 1200 Beamte waren vor Ort. "Nach intensiven Durchsuchungen des gesamten Festivalgeländes haben sich die Verdachtsmomente für eine akute Gefährdungslage nicht erhärtet", teilten die Veranstalter nach einer Pressekonferenz am Samstagvormittag auf ihrer Internetseite mit.Die Ermittler berichteten, dass es den Verdacht gab, dass Personen, die mit islamistischem Terror in Verbindung stehen, Zugang zum Gelände hatten - auch zu "sicherheitsrelevanten Bereichen". Eine mögliche terroristische Gefährdung sei nicht auszuschließen gewesen. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Sie werden laut Polizei der hessischen Salafistenszene zugerechnet. Inzwischen seien sie wieder entlassen worden, weil sich die Verdachtslage relativiert habe. Die Ermittlungen dauerten aber an.Die beiden Festivals gehen nun wie geplant weiter. In Nürnberg hatte der Veranstalter Argo-Konzerte am Freitagabend via Facebook mitgeteilt, dass laut der Nürnberger Polizei "keine geänderte Gefährdungslage für 'Rock im Park' besteht".Bis zum Sonntagabend erwarten die Fans in der Frankenmetropole mehr als 90 Bands auf drei Bühnen, darunter ebenfalls Rammstein, System of a Down, Marteria oder Bastille. Auf dem Festivalgelände herrschen extrem verschärfte Sicherheitsmaßnahmen, die aber schon im Vorfeld beschlossen worden waren.Er ist nicht der Mann, den man am Samstagabend auf der Hauptbühne von «Rock im Park» erwartet hat. Statt lauter Rockmusik der Toten Hosen ertönt die Stimme eines Festivalmitarbeiters: "Wegen einer terroristischen Bedrohungslage wird «Rock am Ring» für heute unterbrochen.» Die Konzerte bei «Rock im Park» würden aber wie geplant weitergehen, sagte er. Da es keine geänderte Gefahrenlage gebe, spreche nichts gegen die Fortführung des Spielbetriebs, sagten die Veranstalter am Freitag. «Der Veranstalter und die Behörden stehen in engem Austausch mit ihren Partnern am Nürburgring», hieß es in einer Mitteilung.Dennoch wird das Festivalgelände auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg am Samstagmorgen mit zahlreichen Spürhunden abgesucht. Ob das eine außergewöhnliche Maßnahme oder Routine ist, will die Polizei "aus einsatztaktischen Gründen" nicht sagen. "Nach unserer Bewertung sprechen wir weiterhin davon, dass sich keine geänderte Gefährdungslage ergeben hat", sagt eine Sprecherin der Polizei am Samstagnachmittag.Unter den Eindrücken der Terroranschläge der vergangenen Monate waren die Sicherheitsvorkehrungen für das Musikfestival ohnehin deutlich verschärft worden. Bei der Anreise am Donnerstag mussten die Gäste in sehr langen Schlangen vor den Eingängen ausharren, weil sämtliche Taschen genau durchsucht wurden.Auch beim Weg zu den Bühnen gibt es dieses Jahr neue Regeln: Es ist verboten, Taschen, Rucksäcke und "Behältnisse aller Art" auf das Festivalgelände mitzunehmen. Außerdem wurde die Zahl der Sicherheitskräfte von rund 1000 auf etwa 1300 Mitarbeiter erhöht.Als es rund 400 Kilometer entfernt beim Zwillingsfestival zum Terroralarm kommt, bleiben die Menschen in Nürnberg ruhig. "Die Festivalbesucher haben gut reagiert", sagt eine Polizeisprecherin. Und auch die Musiker lassen sich von der Meldung aus der Eifel nicht aus dem Konzept bringen."Lasst euch nicht verunsichern, alles ist in Ordnung", ruft Tote-Hosen-Sänger Campino den Zuschauern am Ende eines zweistündigen Konzerts zu. Und die 85.000 Gäste lassen sich nicht verunsichern - Angst wegen einer Terrorgefahr ist zu keiner Zeit zu spüren. "Wenn, dann habe ich Angst, dass die Konzerte abgesagt werden - dass etwas passiert, glaube ich nicht", sagt eine junge Besucherin und bringt damit die Meinung vieler auf den Punkt.Zeitgleich spielen am Freitagabend die Beginner auf der zweiten Bühne einen Set für die Hip-Hop-Fans auf dem Festival. Einen Höhepunkt setzt in der Nacht die Chemnitzer Band Kraftklub. Die fünf Jungs lassen sich auf der Bühne von rund 60 Tänzerinnen unterstützen und sorgen so für eine beeindruckende Show.Am zweiten Tag von "Rock im Park" standen Konzerte unter anderem von System of a Down, Prophets of Rage sowie Macklemore & Ryan Lewis auf dem Programm. Als weiteres Highlight galt der Auftritt von Rammstein, der für Sonntagabend geplant war.(Mit Material der dpa)