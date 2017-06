Vermischtes BY Nürnberg

02.06.2017

546

0 02.06.2017546

Ein Abend der starken Kontraste: Während bei "Rock im Park" in Nürnberg die Musikfans feierten, wurde das Schwesterfestival "Rock am Ring" in Rheinland-Pfalz abgebrochen. Der Grund: eine Terrorwarnung. Am Samstag konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Das wohl bekannteste Rockfestival Deutschlands geht weiter.

Festivalgelände durchsucht

Erst Aufregung, dann Ruhe Nach dem Terroralarm beim Festival «Rock am Ring» und der Unterbrechung des Programms haben Tausende Musikfans eine friedliche Nacht in ihrem Zelten verbracht. «Aus polizeilicher Sicht verlief die Nacht ohne besondere Vorkommnisse», sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Samstagmorgen. (dpa)

Keine Gefahr in Nürnberg

Wettermäßig hat "Rock im Park" schon einiges mitgemacht. Nach den starken Unwettern im Vorjahr startete das Traditionsfestival am Nürnberger Dutzendteich am Freitag mit traumhaftem Sommerwetter. 75 000 Rockfans feierten bei Hammerauftritten unter anderem von den Beatsteaks und Kraftklub. Den ersten Festivaltag in Nürnberg schlossen die Alt-Punk-Rocker Die Toten Hosen ab - im rheinland-pfälzischen Nürburg allerdings beendeten Lautsprecherdurchsagen den Spaß abrupt und vorzeitig.Das von Zehntausenden Musikfans besuchte "Rock am Ring" wurde am Freitagabend wegen Terrorgefahr unterbrochen. Die Polizei habe aufgrund einer "terroristischen Gefährdungslage" die Veranstalter des Rockfestivals angewiesen, die Besucher zum Verlassen des Geländes aufzufordern, hatten die Organisatoren mitgeteilt. Rund 1200 Beamte waren vor Ort. "Nach intensiven Durchsuchungen des gesamten Festivalgeländes haben sich die Verdachtsmomente für eine akute Gefährdungslage nicht erhärtet", teilten die Veranstalter nach einer Pressekonferenz am Samstagvormittag auf ihrer Internetseite mit.Die Ermittler berichteten, dass es den Verdacht gab, dass Personen, die mit islamistischem Terror in Verbindung stehen, Zugang zum Gelände hatten - auch zu "sicherheitsrelevanten Bereichen". Eine mögliche terroristische Gefährdung sei nicht auszuschließen gewesen. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Sie werden laut Polizei der hessischen Salafistenszene zugerechnet. Inzwischen seien sie wieder entlassen worden, weil sich die Verdachtslage relativiert habe. Die Ermittlungen dauerten aber an.Die beiden Festivals gehen nun wie geplant weiter. In Nürnberg hatte der Veranstalter Argo-Konzerte am Freitagabend via Facebook mitgeteilt, dass laut der Nürnberger Polizei "keine geänderte Gefährdungslage für 'Rock im Park' besteht".Bis zum Sonntagabend erwarten die Fans in der Frankenmetropole mehr als 90 Bands auf drei Bühnen, darunter ebenfalls Rammstein, System of a Down, Marteria oder Bastille. Auf dem Festivalgelände herrschen extrem verschärfte Sicherheitsmaßnahmen, die aber schon im Vorfeld beschlossen worden waren.(Mit Material der dpa)