Vermischtes Nürnberg

09.06.2017

1

0 09.06.2017

Viele Morde an Prostituierten werden niemals aufgeklärt oder erst nach Jahrzehnten. Auch bei den zwei aktuellen Fällen in Nürnberg tappt die Polizei noch im Dunkeln. Fallanalytiker aus München sollen helfen, dem Täter auf die Spur zu kommen.

In Nürnberg sind innerhalb weniger Tage zwei Prostituierte getötet worden: eine 22-jährige Rumänin und eine 44 Jahre alte Frau aus China. Todesursache war in beiden Fällen "Gewalt gegen den Hals", wie die Polizei schreibt. Beide Frauen waren erst seit kurzem in Nürnberg, und beide Taten ereigneten sich in sogenannten Modellwohnungen. Diese Einzimmer-Apartments in Mehrfamilienhäusern werden von den Prostituierten für eine bis drei Wochen gemietet. Denn viele der Frauen halten sich nur kurz in einer Stadt auf. Dies erschwert die Arbeit der Ermittler: Oft kannten die Opfer niemanden in der Stadt. Zudem sei die Aussagebereitschaft im Rotlichtmilieu "nicht die beste", sagt Polizeisprecher Michael Petzold.Um dem entgegenzuwirken, starteten die Beamten am Freitag eine Info-Kampagne. 60 Beamte klapperten rund 240 bordellartige Einrichtungen im Raum Nürnberg ab und verteilten einen Fahndungsaufruf in fünf Sprachen. Ziel sei, mit möglichst vielen Sexarbeiterinnen ins Gespräch zu kommen. Denn die meisten der Frauen hätten von den Verbrechen noch nichts mitbekommen. Für viele gebe es eine Sprachbarriere: Etwa 90 Prozent der Prostituierten seien Ausländerinnen - vor allem aus Bulgarien, Rumänien und Ungarn, aber auch Asien oder Afrika.Laut der Nürnberger Beratungsstelle für Prostituierte "Kassandra" sind viele Sexarbeiterinnen verängstigt. Dennoch wolle keine aufhören zu arbeiten. "Sicherlich haben es auch nicht alle mitbekommen", sagt Sandra Ittner von "Kassandra". Sie findet nicht, dass Prostituierte stärker gefährdet sind als andere Berufsgruppen. Nürnberg sei nach ihrer Erfahrung ein friedliches Pflaster, was Prostitution angeht. "Die Frauen, die zu uns kommen, berichten selten von Zwangsprostitution und Gewalt", sagt Ittner.Zwischen 1979 und 2003 wurden in Nürnberg sieben Prostituierte ermordet. Nur ein Fall wurde aufgeklärt.