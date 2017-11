Wirtschaft Nürnberg

30.11.2017

Selbst die Vorboten des Winters vermögen die Arbeitslosenbilanz im November kaum zu trüben. Dank voller Auftragsbücher in vielen Unternehmen sinkt die Erwerbslosenzahl weiter.

Oberpfalz bleibt Spitzenreiter Die Arbeitslosenquote ist im November in fast allen bayerischen Regierungsbezirken gegenüber dem Vormonat gesunken oder gleich geblieben. Allein in Schwaben stieg die Quote um 0,1 Punkte auf 2,7 Prozent an. Dies entspreche jedoch dem gewohnten saisonalen Muster, hieß es von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Hier seien relativ viele Beschäftigte im Tourismus tätig. Wie auf dem Bau, in der Landwirtschaft und der Gastronomie stellen Unternehmen in dieser Branche zum Winterbeginn nur zögerlich neue Mitarbeiter ein - bevor manche sogar vorübergehend Arbeitsplätze abbauen. Die Vorjahreswerte wurden in allen Regierungsbezirken deutlich unterschritten.



Oberbayern: 73 782, 2,8 Prozent (November 2016: 3,1 Prozent)



Niederbayern : 18 022, 2,6 Prozent (November 2016: 2,9 Prozent)



Oberpfalz: 15 225, 2,4 Prozent (November 2016: 2,8 Prozent)



Oberfranken: 18 708, 3,1 Prozent (November 2016: 3,4 Prozent)



Mittelfranken: 34 986, 3,5 Prozent (November 2016: 3,9 Prozent)



Unterfranken: 19 943, 2,7 Prozent (November 2016: 3,1 Prozent)



Schwaben: 27 838, 2,7 Prozent (November 2016: 3,0 Prozent)



Bayern gesamt: 208 504, 2,9 Prozent (November 2016: 3,2 Prozent)

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland bleibt weiter auf Rekordtief. Mit 2,368 Millionen sei die Zahl der Arbeitslosen auf den niedrigsten Novemberstand seit 1991 gesunken, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mit. Damit gab es 20 000 Jobsucher weniger als im Oktober und sogar 164 000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,3 Prozent. "Der Rückgang ist damit etwas stärker ausgefallen als sonst im November üblich", sagte BA-Vorstandsmitglied Valerie Holsboer.Rechnet man zur offiziellen Arbeitslosenzahl noch Jobsucher hinzu, die in Aus- und Fortbildungen, Trainingsmaßnahmen oder in Ein-Euro-Jobs für den Arbeitsmarkt fit gemacht werden, lag die Zahl der Arbeitssuchenden um knapp eine Million höher. Fachleute sprechen von "Unterbeschäftigung", die ein besseres Bild über die Situation auf dem Arbeitsmarkt liefere als die Arbeitslosenzahl.Ein Grund für die "sehr gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt" ist nach Holsboers Einschätzung die robuste Konjunktur. Darauf weise nicht nur der starke saisonbereinigte Rückgang um 18 000 Erwerbslose hin, sondern auch die steigende Zahl der Arbeitsplätze. So habe es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zuletzt im Oktober 44,74 Millionen Erwerbstätige gegeben - 650 000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der regulären Stellen mit Sozialversicherungspflicht kletterte nach BA-Hochrechnung im September auf 32,74 Millionen - 727 000 mehr als vor einem Jahr.