04.06.2017

Am heutigen Sonntagmorgen gingen ab etwa ab 4.40 Uhr bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Dabei wurde mitgeteilt, dass ein junger Mann in einer Wohnstraße randaliert. Wie sich herausstellte hatte der 21-Jährige zunächst in seiner Wohnung massiv randaliert. Dies setzte er schließlich auf der Straße fort.

An mehreren Fahrzeugen schlug er mit Steinen und Fäusten die Heck- und Seitenscheiben ein. Als er von einem Anwohner aus dem Obergeschoss eines Hauses angesprochen wurde, trat er gegen dessen Hauseingangstüre und schlug weitere Fensterscheiben an Gebäuden ein.Als sich eine Polizeistreife kurz nach den Notrufen näherte, suchte der junge Mann laut gemeinsamer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Regensburg und des Polizeipräsidiums Oberpfalz zunächst Deckung in einer begrünten Gasse, sprang den Beamten jedoch sogleich entgegen und bewarf sie mit faustgroßen Steinen. Im weiteren Verlauf ging er mit einem Küchenmesser auf die Beamten los.Kriminaloberkommissar Dietmar Winterberg: "Der mehrfachen Aufforderung das Messer abzulegen kam er nicht nach. Auch die Abgabe von einem Warnschuss hat ihn nicht veranlasst, stehen zu bleiben oder seine Stichwaffe abzulegen." Der 21-Jährige setzte seinen Angriff mit dem Messer weiter fort. Ein Schuss verletzte den "bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Mann". Er wurde umgehend in ein Regensburger Krankenhaus zur weiteren Versorgung gebracht. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Winterberg: "Bei dem Vorfall sind keine weiteren Personen verletzt worden."Zu einem möglichen Motiv oder einer geistigen Beeinträchtigung durch eine Erkrankung oder etwaige berauschender Mittel kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Amberg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg übernommen. Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Untersuchungen zur Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs übernommen.