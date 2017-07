Freizeit Oberviechtach

21.07.2017

60 Teams kämpfen um zwei Wanderpokale: Vom 28. bis 30. Juli findet im Jahnstadion das 33. Oberviechtacher Handballfest statt. Dabei geht es nicht nur am Spielfeld rund. Das Motto "Handball rockt" verspricht auch für Unsportliche jede Menge Spaß. Deshalb sind zum Sommerfestival alle Gäste mit guter Laune willkommen.

Mit Weißwurst-Frühstück

Liegestühle und Massagen

Auch in der 33. Auflage vertrauen die Verantwortlichen auf den bewährten und jahrelang erfolgreichen Mix aus Party und packenden Handballsport. Einen gelungenen Auftakt garantiert am Freitag, 28. Juli, ab 21 Uhr die Party- und Stimmungsband "d'Urwaidler". Bereits im letzten Jahr heizten die urigen Vollblutmusiker den über 1000 Partygästen gewaltig ein und sorgten im Zelt und auf den Bierbänken für ausgelassene Stimmung. Egal ob volkstümlich und bayrisch oder Rock und aktuelle Chartbreaker, sie haben für jeden Geschmack etwas dabei.Der Samstagabend steht ab 21 Uhr ganz Zeichen der Zeltdisco mit feinstem DJ-Sound (Charthits & Klassiker für jedes Alter). 100 Prozent Party-Garantie ist angesagt. Wer an beiden Abenden vom Geschehen auf der Tanzfläche Abwechslung braucht, der kann sich in der Cocktailbar oder in der Handballer-Schnapsbar abkühlen, alte Freundschaften aufleben lassen oder neue Kontakte knüpfen. Aber auch am Bierausschank und an der Pils- und Weizenbar herrscht ein munteres Treiben. Eine Überraschung haben sich die Handballer für den Sonntagvormittag ab 10 Uhr einfallen lassen: Zum Weißwurst-Frühschoppen mit der Stadtkapelle ist die Bevölkerung ebenso eingeladen, wie zu allen anderen Events.Das Handballgeschehen auf dem Rasen des Jahnstadions startet am Samstag ab 9.30 Uhr mit dem Beginn der Vorrunde. 60 Mannschaften bewerben sich um die beiden begehrten Wanderpokale. Am späten Samstagnachmittag werden die ersten Zwischenrunden-Partien über die Bühne gehen. Nach einer sicherlich sehr kurzen Nacht starten am Sonntag ab 9.30 Uhr die letzten Zwischenrunden-Begegnungen, denen sich die Platzierungsspiele anschließen. Den Höhepunkt erreicht der sportliche Teil des 33. Handballfests ab etwa 15.30 Uhr, wenn zuerst das Damen-Endspiel und im Anschluss das Herrenfinale angepfiffen wird. Den Abschluss des Handballfestes bildet am Sonntag gegen 16.30 Uhr die Siegerehrung mit dem Schirmherrn des Turniers, Bürgermeister Heinz Weigl sowie dem Spender des Wanderpokals der Herren und langjährigen Gönner des Handballballsports, Peter Spichtinger.Für das leibliche Wohl sorgt während der drei Turniertage wieder Josef Vogl. Selbst nach Mitternacht werden für die hungrigen Mäuler noch "Würstlsemmeln" angeboten. Die neu geschaffene "Relaxing-Area" dient der Erholung und so laden Liegestühle, dezente Musik und Massagen zum chillen ein. Aufgrund der Nachfrage gastiert auch dieses Jahr wieder ein Stand der Firma "Allgäusport".Das Geheimnis der Popularität des Oberviechtacher Handballturniers ist die besondere Atmosphäre. Man merkt es den Sportlern und vor allem den Veranstaltern an, dass sie mit viel Spaß bei der Sache sind. Sie wollen das Handballfest als eine Art Sommerfestival verstanden wissen, auf dem auch das Feiern nicht zu kurz kommen darf. Der Handballverein lädt deshalb die gesamte Bevölkerung ins Jahnstadion ein.