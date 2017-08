Freizeit Oberviechtach

13.08.2017

13.08.2017

Hessischer Wein und bayerische Blasmusik: Wie das zusammenpasst, demonstrierte die Stadlerner Blasmusik mit Gästen aus Lorch am Rhein. Schließlich galt es den 40. Geburtstag des Klangkörpers im Schönseer Land zu feiern. Und "Leergut" konnten die Hessen dabei auch gleich abgeben.

450 Kilometer weit weg

"Stimmungsverbesserer"

Stadlern. Bereits am frühen Samstagabend traf sich die Dorfbevölkerung mit zahlreichen Gästen, um ein nicht alltägliches Jubiläum zu feiern. Ein Eröffnungskonzert auf dem Dorfplatz stand an. Es bildete den Auftakt für die Feier zum 40-Jährigen der Blaskapelle Stadlern. Für viele Fans und Zuhörer war das auch eine Gelegenheit, der Blaskapelle dafür zu danken, dass sie in diesen vier Jahrzehnten viele kirchliche und weltliche Veranstaltungen durch ihre Musik erst zu einem richtigen Fest gemacht hat. Nebenbei haben die Musiker auch das kulturelle Erbe in Form von bayerisch-böhmischer Blasmusik konserviert.Zunächst begrüßte die Kapelle mit ein paar Musikstücken auf dem Dorfplatz ihre Gäste, zu denen auch die langjährigen Freunde von der "Kolpingkapelle Lorch am Rhein" gehörten. Sie hatten mit dieser Anreise aus einer Entfernung von über 450 Kilometern einen weiteren Meilenstein dieser Freundschaft gesetzt - und bei so einem Jubiläum wollten sie nicht fehlen.Auch die Gäste aus dem Rheinland entboten den Zuhörern einen musikalischen Gruß, ehe in einem kurzen Gemeinschaftskonzert die echte Harmonie dieser beiden Blaskapellen auch nach außen transportiert wurde. Nach diesem gelungenen Auftakt zum Jubiläum ging es ins nahe Feuerwehrgerätehaus, das durch ein Zelt "verlängert" worden war. Dort spielte die Blaskapelle Stadlern zu einem böhmisch-bayerischen Abend auf und animierte zum Mitsingen und Schunkeln.Kapellmeister Franz Riedl freute sich, dass neben den Gästen aus dem Rheingau auch Bürgermeister Gerald Reiter, Altbürgermeister Günter Holler, einige Nachbarbürgermeister und Kommunalpolitiker dieses Jubiläumskonzert genießen wollten.Die Blaskapelle lud auf die "Vogelwiese" ein, wo der Franz bereits saß, und brachte mit bayerisch-böhmischer Blasmusik Stimmung in die "Festhalle". Franz Riedl und Franz Liebl boten mit ihren Männerstimmen immer wieder Gesangseinlagen, doch auch einige Solisten zeigten, dass sich in der Stadlerner Blaskapelle herausragende Musiker befinden. Eine Sprecherin der Gäste von der Kolpingkapelle aus Lorch am Rhein dankte der Blaskapelle Stadlern für ihren Besuch vor zwei Jahren beim Jubiläum der Freunde aus dem Rheingau und erinnerte sich bei dieser Gelegenheit vor allem an das Fass Bier, das die Oberpfälzer damals mitgebracht hatten.Nun wollten sie artig das "Leergut" zurückgeben, hatten aber ihrerseits einen großen Ballon edlen Weines als Gastgeschenk dabei, mit dem die Kehlen bei diesem Jubiläum der Blaskapelle Stadlern "geölt" werden sollten. Das Geschenk zum 40. Geburtstag war nicht zuletzt als "Stimmungsverbesserer" gedacht, der sich zumindest an diesem Tag als überflüssig herausstellte.Den ganzen Abend über herrschte aber auch ohne "Doping" gute Stimmung, doch irgendwann muss der schönste Abend zu Ende gehen. Am Sonntag wollte die Blaskapelle schließlich ihre Feier auch noch fortsetzen (Bericht folgt).