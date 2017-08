Freizeit Oberviechtach

Die geführten Goldwanderungen erfreuen sich großer Beliebtheit. Meist muss ein Zusatztermin eingeschoben werden, um den Ansturm zu bewältigen.

-Langau. Gerade in der Ferienzeit nutzen Familien mit Kindern die Gelegenheit, sich über den Goldabbau in der Region umfassend zu informieren und mit etwas Glück ein "Flinserl" des begehrten glänzenden Materials zu finden. "Goldexperte" Erhard Wagner freute sich bei der jüngsten Veranstaltung, dass auch Gäste aus Regensburg, Amberg und Weiden angereist waren.Start ist jeweils im Innenhof des Museums. Zunächst erfolgt eine Einführung mittels Anschauungsobjekten. Die Zuhörer erfahren, dass "Katzengold" nichts mit Gold zu tun hat und dass man Gold nur im schwarzen Sand findet. Im nachgebauten Gold-Stollen im Museum werden dann die schwierigen Arbeitsbedingungen der Bergleute in früheren Zeiten nachempfunden. Historische Werkzeuge, das nachgebaute Pochwerk, ein Venezianer in originaler Bekleidung sowie ein Videoclip lassen die "goldenen Zeiten" in der Abteilung Gold wieder aufleben und infizierten viele bereits mit dem "Gold-Virus".Nach einer kurzen Autofahrt geht es dann zur Goldsuche an den Forellenbach im Bereich Gütting bei Unterlangau. Ausgestattet mit Gummistiefeln, Schaufel, Sieb und Waschschale verfolgen die Teilnehmer zunächst, wie Wagner das professionelle Goldwaschen vorführt. "Einige Schaufeln Sand in das Sieb geben, durchsieben und die Schüssel immer hin- und herschütteln. Dann die Schüssel nach vorne kippen, damit das Wasser ausläuft", lauten seine Anweisungen, die dann von den Teilnehmern umgesetzt werden. Beim Goldwaschen an einem Vormittag in der Vorwoche war die Suche nach kurzer Zeit erfolgreich: Ein Junge entdeckte ein "Flinserl".Auch wenn nicht jeder das Glück hatte, fündig zu werden, so gab es doch sehr viel Wissenswertes und auch Spaß. Termine unter www.oberviechtach.de, bzw. 09671/307-16 in der Tourist-Info.Ein Tipp: Der Vortrag von Dr. Gerhard Lehrberger zum Thema "Gold im Raum zwischen Oberviechtach und Rötz - Was wissen wir heute darüber?" findet am Freitag, 13. Oktober, um 19 Uhr, im Museum statt.