21.01.2018

An 60 Tagen im Jahr waren die Mitglieder des "Club 73" für ihren Verein unterwegs. Seit 40 Jahren steht Richard Rabe an der Spitze dieses Gesellschafts- und Geselligkeitsvereins - bei der Jahresversammlung stellen seine Mitstreiter die Weichen für eine weitere Periode im Führungsamt.

Wir machen halt so lange weiter, bis es uns nicht mehr gibt. Rainer Rabe, Vorsitzender des "Club 73"

Neuwahlen Vorsitzender: Rainer Rabe; Stellvertreterin: Bärbl Albang; Schatzmeisterin: Brigitte Wirth; Stellvertreterin: Annemarie Horn; Kegelwart: Manfred Welnhofer; Schriftführerin: Rita Fütterer; Stellvertreterin: Maria Huf; Beisitzer/Kassenprüfer: Erika Klier, Peter Uschold. (frd)

Mit Dankesworten an seine Vorstandsmitglieder eröffnete Richard Rabe die Jahreshauptversammlung. Als "prominentestes Mitglied" des Clubs hieß er Altbürgermeister und Ehrenbürger Wilfried Neuber willkommen, der im März ebenfalls ein Jubiläum als Vereinsvorsitzender feiern kann: Er wird dann seit 40 Jahren an der Spitze der Arbeiterwohlfahrt stehen.Rainer Rabe lobte die Beständigkeit und Zuverlässigkeit der Frauen im Verein: Diese trafen sich jeden Monat zu ihrem Stammtisch; vor Jahrzehnten sei das noch eine reine Männerdomäne gewesen, merkte der Vorsitzende an. Die Vereinsgeschicke sind in sechs Vorstandssitzungen und vier weiteren Versammlungen bestimmt worden, drei Mal machten sich die Mitglieder zu Wanderungen mit nachfolgender Einkehr auf den Weg, außerdem wurde bei einem Hutschaabend im Gasthaus Grundler eine bayerische Tradition gepflegt.Der Vorsitzende bilanzierte, das die Mitglieder im abgelaufenen Vereinsjahr an 60 Tagen für ihre Gruppierung unterwegs waren. Unter anderem beteiligten sich Abordnungen bei vielen Festen und Feiern im Stadtgebiet. Absolute Höhepunkte des Vereinslebens seien das Muttertagskränzchen und der gelungene Vereinsausflug in den Raum Zell am See gewesen. Zum Jahresfinale fand die Weihnachtsfeier im Landgasthof Taverne in Lind statt.Nach den Neuwahlen (siehe Infokasten) nannte der wiedergewählte Vorsitzende in einem Ausblick die ersten Termine dieses Jahres: 17. Februar Winterwanderung mit Einkehr in die Tafernwirtschaft Obermurach, 16. März Ausbuttern im Vereinslokal, 9. bis 12. August Vereinsausflug mit Stationen in Potsdam, Bautzen und Dresden mit Besichtigung der dortigen Sehenswürdigkeiten.