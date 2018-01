Freizeit Oberviechtach

16.01.2018

Spitze, Tüll und Seide haben ihren großen Auftritt, wenn eine Hochzeit ansteht. Welcher Look die künftigen Hochzeitsfotos prägen soll, darüber können sich Paare und Gäste bei den "Hochzeitstagen" des Modehauses Mehler Gedanken machen - eingehüllt in Songs von Liebe und mit einem Glas Gin in der Hand.

Hosenträger am Altar

Gesang und Gin

Lediglich das Brautkleid blieb an den beiden "Hochzeitstagen" ausgespart. Dafür zeigte sich das festliche Kleid für die Dame von seiner schönsten Seite. Modehaus-Chef Maximilian Mehler hatte Schüler des Schwandorfer Gymnasiums als Models engagiert. Bei den männlichen Mannequins präsentierten überwiegend Profis, wie der Bräutigam für den "schönsten Tag im Leben" am besten angezogen ist. Trendfarbe für ihn ist in diesem Jahr Blau."Von Dunkelblau über Marineblau bis hin zu Hellblau ist alles in", weiß Mehler, der gerade erst einen hellblauen Hochzeitsanzug an einen mutigen jungen Mann verkauft hat. Schmal geschnitten sollte er sein. Für alle, die in einem Ambiente wie in Guteneck heiraten, dürfen auch Anklänge an den "Gutsherrn" sein, die in Richtung Tracht tendieren. Der modische Bräutigam oder Hochzeitsgast entscheidet sich für eine Weste, die perfekt auf das Kleid der Partnerin abgestimmt ist. Außerdem sind Fliegen und Hosenträger angesagt, letztere allerdings durchaus edel und aus dem selben Stoff gearbeitet wie die Weste.Die weiblichen Hochzeitsgäste üben sich laut Mehler bei der Farbwahl in Zurückhaltung. In Creme, Silbergrau, Rosé und Hellblau sind die Roben gehalten, die mit Tüll und Taft, vor allem aber mit viel Spitze daherkommen. Besonders raffiniert ist laut Fachmann Mehler die "Tattoo-Spitze", die auf einer zarten, hautfarbenen Stoffschicht aufliegt.Das alles konnten die Besucher an zwei Tagen nicht nur am Kleiderbügel bewundern, während im ersten Stock Heidi Reil von "Tagen wie diesen" sang. Gefühlvolles für Traualtar und Hochzeitsfeier sind die Spezialität der Hochzeitssängerin. Und die gefragtesten Songs? "Hallelujah" und "The Rose", erzählt Reil. "Aber manche mögen auch Hits wie ,You raise me up' oder deutsche Lieder." Ein Déjà-vu hatten die Kunden im Modehaus nicht zuletzt angesichts stilvoller Häppchen und einer kleinen Bar, an der Günter Graf mit Tochter Lukrezia zum Gin-Tasting lud. "Es gibt so viel Gin-Arten, das ist der Hammer", schwärmt der Fachmann, der sich kurz vor dem Auftritt im Modehaus auch gleich ein neues Hemd geleistet hat, inklusive Fliege und stylische Hosenträger.Was die Mode beim Gin betrifft, so sei die Bandbreite da enorm: mild oder rustikal, würzig oder blumig, ganz leicht oder "richtig krass mit bis zu 57 Prozent Alkohol". "So etwas Hochprozentiges sollte man aber gewohnt sein", schränkt Graf ein, der lieber dem "Bathtub Gin" zuspricht. Tochter Lukrezia dagegen wandelt auf den Spuren britischer Gärtner und votiert für die Flasche mit dem Etikett "The Botanist".