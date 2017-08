Nicht alles Gold, was glänzt

Freizeit Oberviechtach

11.08.2017

Dass Gold nicht immer gleich Glück bedeutet, wurde schon in vielen Western-Filmen verdeutlicht. Fand ein Goldgräber kein Nugget, blieb er ein armer Teufel, wurde er fündig, lief er Gefahr, dass es ihm wieder von finsteren Burschen abgejagt wurde. Doch diese Zeiten sind vorbei. Nun überwiegt die Freude, wenn auch nur ein "Goldflinzerl" gefunden wird.

Vier zentrale Stellen

Waschteller und Sieb

Darauf stimmte Exkursionsleiter Ludwig Berger über 30 Kinder und Eltern vor der "Goldwanderung" im Ferienprogramm der Stadt Oberviechtach ein. Berger begrüßte die Teilnehmer zunächst im Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum, wo er die Geschichte im Bezug auf Gold anschaulich erläuterte. Erstaunt waren die meist jungen Goldsucher über die Tatsache, dass in früherer Zeit bereits in Gebieten Gold abgebaut worden ist, in denen ein halbes bis drei Gramm Gold pro Tonne zu erwarten war. Mit sieben Gramm pro Tonne gibt es in der Region Oberviechtach die größten Goldvorkommen in Deutschland, möglicherweise sogar in Europa.Dennoch wird, auch um unsere Natur zu schützen, auf den Goldabbau verzichtet, zumal auch die Wirtschaftlichkeit derzeit in Frage gestellt ist. Gerade die Gegend "Langau" wurde schon immer als "Goldgrube" bezeichnet. Im Verlauf umfangreicher Untersuchungen durch Wissenschaftler der Universität München kristallisierte sich die Region zwischen Plechhammer und Oberlangau als zentraler Bereich des ehemaligen Goldbergbaus in der Umgebung von Oberviechtach heraus. Die vier wichtigsten Orte sind der Gütting-Wald bei Unterlangau, der Braunberggraben bei der Tannenmühle, der Forellenbach bei der Neumühle und der Stangenberg zwischen Pirk und Oberlangau.Nach den Informationen im Museum ging es zum Forellenbach, wo nach dem Empfang der Goldwäscherutensilien die Technik des Goldwaschens gezeigt wurde. Berger machte deutlich, dass in Bachkrümmungen nicht an der Seite wo das Wasser aufprallt (Prallhang), sondern an der Innenseite (Gleithang) die größeren Chancen zu Goldfunden sind.Mit Gummistiefeln, Goldwaschteller, Schaufel und Sieb ausgerüstet, wurde dann in den Forellenbach gestiegen und zielstrebig nach Gold gesucht. Schon nach wenigen Minuten hallte es laut "Mami, Papi, ich habe Gold gefunden" durch den Wald. Doch auch die jungen Goldsucher mussten schon bald einsehen "Es ist nicht alles Gold, was glänzt".Eine Goldgräberin fand aber dann doch einige "Goldflinzerln", die sorgfältig eingepackt als "Glücksbinger" mit nach Hause genommen wurden. Groß war die Freude darüber, als alle Teilnehmer zum Abschluss das "Oberviechtacher Goldwäscherdiplom" erhielten, mit dem die Kinder, auch wenn sie kein Gold gefunden hatten, zumindest vor ihren Schulkameraden glänzen können. Bei dieser Exkursion kamen die Goldgräber aus Fensterbach, Waldmünchen und sogar aus Günzburg, woran zu sehen ist, dass sich das "Goldwaschen" nach wie vor großer Beliebtheit erfreut.