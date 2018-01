Freizeit Oberviechtach

Als er beim "Club 73" an die Spitze gewählt wurde, war er 35 Jahre alt. Und Rainer Rabe scheint sein Ehrenamt im Geselligkeitsverein nach wie vor Spaß zu machen: Am Freitag wurde der mittlerweile 75-Jährige ein weiteres Mal zum Vorsitzenden gewählt. Damit kann Rabe seinen vier Jahrzehnten im Führungsamt - er ist damit der am längsten amtierende Vorsitzende eines Vereins im Stadtgebiet - weitere Jahre anfügen. Seine Motivation zieht Rainer Rabe aus der gewachsenen Kameradschaft innerhalb der Gruppierung und der Treue seiner Mitglieder, die längst zu zuverlässigen Freunde und Weggefährten geworden sind. Allerdings hat deren Alter sich mittlerweile ebenfalls der Vereinszahl "73" angenähert oder bereits überschritten. Und so steht nicht mehr die Menge an Aktivitäten im Vordergrund, sondern es zählt vielmehr, wie es den Mitgliedern gesundheitlich geht, und ob sie bei den Veranstaltungen dabei sein können.