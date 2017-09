Kultur Oberviechtach

25.09.2017

Die intensive Probenarbeit hat sich gelohnt. Der evangelische Posaunenchor trumpfte zum 50-jährigen Bestehen mit einem grandiosen Konzert auf. Es gab Blumen für die Leiterin, Stücke zum Mitklatschen und Erinnerungen an schlaflose Nächte.

900 Chöre in Bayern

"Altmeister" dirigiert

Die evangelische Kirchengemeinde hat das 50-jährige Jubiläum ihres Posaunenchors mit einem würdigen Fest gefeiert. Zum Auftakt des Festwochenendes gab es ein grandioses Konzert unter der Leitung von Christine Forster in der Auferstehungskirche. Mit einem festlichen Ruf von Georg Friedrich Händel empfing der Posaunenchor seine Gäste.Pfarrer Norbert Schlinke konnte eine große Menge Musikfreunde begrüßen. Sein Willkommensgruß galt dem stellvertretenden Dekan Pfarrer Andreas Utzat, dem Bezirksobmann für Posaunenchöre im Dekanat, Pfarrer Thomas Schertel und Bezirksposaunenchorleiter Kurt Lehnerer. Auch Vertreter aus Politik, Vereinen (wie "Freunde der Kunst", Stadtkapelle und Spielmannszug) sowie Ehrenbürger Ludwig Berger waren der Einladung gefolgt.Bezirksposaunenchorleiter Kurt Lehnerer, der den Chor seit 43 Jahre kennt, schon bei den Proben dabei war und die Bläser mit der Trompete verstärkte, dankte für den langjährigen Einsatz zur Ehre Gottes und zur Freude der Gemeinde. "Ihr seid nicht allein", sagte er und verwies darauf, dass es in Bayern 900 Posaunenchöre und 18 000 Bläserinnen und Bläser gibt, "in unserem Dekanat allein 15 Chöre". Das musikalische Programm begann mit einem Presto von Georg Philipp Telemann und einer Fuge von Johann Sebastian Bach. Theo Gilch, der zusammen mit Julia Forster die Moderation übernahm, kündigte Musik an, die vom Barock bis in die Gegenwart alles abdeckt. "Wir wollen die ganze Bandbreite eines modernen Posaunenchors vorführen", bekräftigte Theo Gilch.War der erste Teil mehr der alten Musik gewidmet, so gab es nach der Pause auch Gospel, Spirituells und Musik des 20. Jahrhunderts zu hören. "Oh when the saints", "Nobody knows" oder "Halleluja-Suite" waren Stücke, die auch zum Mitklatschen einluden. Bemerkenswert auch die Werke, welche die jungen Bläser als Quartett spielten. Besondere Aufmerksamkeit erhielt dabei das Stück "Tango aferrado", das die überraschend große Bandbreite eines Posaunenchors zeigte.Zur Freude der Gäste dirigierte "Altmeister", Gründer des Posaunenchors und langjähriger Leiter Walter Wölfel zwei Stücke und erhielt Sonderapplaus. "Wir sagen Danke für Deine großartige Arbeit bei der Vorbereitung dieses Konzertes und für manch schlaflose Nacht", meinten Theo Gilch und Julia Forster im Namen des Chors und überreichten an Leiterin Christine Forster einen Blumenstrauß samt Gutschein. Die Chorleiterin gab den Dank zurück: "Es war toll, wie ihr euch alle engagiert habt und euch in vielen Proben, auch während der Ferien, auf das Konzert vorbereitet habt." Sie dankte besonders Pfarrer Leander Sünkel, der sich an diesem Wochenende Zeit genommen hat, "seinen Posaunenchor" zu unterstützen. Ein Lob galt auch David Betz (11), der den Chor bei einigen Stücken mit dem Schlagzeug routiniert begleitete.Nach einem gemeinsamen Lied und einem flotten Ausklang waren alle Anwesenden in den Gemeindesaal zu einem gemütlichen Beisammensein mit Getränken und einem leckeren Buffet eingeladen.