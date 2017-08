Kultur Oberviechtach

Noch bis zum 27. August können Interessierte die Ausstellung "Vom Handwerker zum Künstler, vom Ehrenamt zum Ehrenbürger" im Museum besuchen. Die Werke von Ludwig Berger erzählen die Geschichte eines spannenden Lebens im Dienst der Gemeinschaft.

Über 50 Ehrenämter

Viele Geschichten

Noch eine Woche Die Sonderausstellung im Museum ist noch bis Sonntag, 27. August bei freiem Eintritt zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, sowie Sonntag von 14 bis 17 Uhr.

Dass Künstler ihre Werke in Galerien oder Museen ausstellen ist an sich nichts Ungewöhnliches. Doch die Ausstellung "Vom Handwerker zum Künstler, vom Ehrenamt zum Ehrenbürger" im Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum Oberviechtach ist anders, ist mehr als nur eine reine Kunstausstellung.Was noch eine Woche lang an Exponaten in den Vitrinen des Museums zu finden ist, zeugt nicht nur von hoher künstlerischer Fertigkeit. Vielmehr wird hier das Lebenswerk eines Mannes skizziert, der sich durch sein breites ehrenamtliches Engagement um die Stadt Oberviechtach und die Umgebung in vielfältiger Weise verdient gemacht hat.Die Oberviechtacher verdanken Ludwig Berger viel. An seinem Beispiel zeigt sich deutlich, wie sehr der ländliche Raum vom Ehrenamt lebt - und welche Gestaltungsspielräume sich dadurch für den Einzelnen ergeben. Und genau darin liegt der gesellschaftliche Mehrwert dieser Ausstellung, die das Lebenswerk des Ehrenbürgers nicht für selbstverständlich nimmt, die sich vielmehr die Zeit und den Raum nimmt, es in angemessener Weise zu würdigen und so vielleicht als Inspiration für den einen oder anderen dient, seine Heimat aktiv mit zu gestalten.In über 50 verschiedenen Ehrenämtern hat sich Ludwig Berger in den vergangenen Jahrzehnten engagiert. Viele davon hat er lange Zeit bekleidet. So war er 50 Jahre lang der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Eigelsberg. Von 1984 bis 2014 saß er im Oberviechtacher Stadtrat. Auf seine Initiative lassen sich große Teile des kulturellen Lebens in der Stadt zurückführen. So kann man ihn guten Gewissens als Vater des Kolping-Spielmannszuges und der Stadtkapelle bezeichnen. Im Laufe der Jahre holte der heute 76-Jährige zahlreiche namhafte Veranstaltungen nach Oberviechtach. Auch überregional machte er mit seinen Aktivitäten von sich reden.In eindrucksvoller Weise bieten die Ausstellungsstücke Einblicke in verschiedene Stationen im Leben und Wirken Ludwig Bergers. So befinden sich unter den Exponaten die kunstvoll gearbeiteten Festzugstaferl der Freiwilligen Feuerwehr Eigelsberg und der Stadtkapelle Oberviechtach, die der 76-Jährige für seine Vereine angefertigt hat.Auch einige seiner kunstvoll gearbeiteten Holzbierkrüge können besichtigt werden. Der laut Guinness-Buch "Größte Bierkrug der Welt" hat aufgrund seiner Größe leider nicht ins Museum gepasst, zumindest nicht im Original. Ebenfalls zu sehen ist das Modellschiff, das Ludwig Berger für das von ihm organisierte Marktweiherfest mit Modellschifftreffen gebaut hat. Natürlich kommt auch seine Tätigkeit als Künstler nicht zu kurz. In zwei Vitrinen sind zahlreiche seiner Glasgravuren und Holzbilder zu sehen. In zahlreichen Zeitungsartikeln und Fotos sind zudem die Highlights seiner Aktivitäten dokumentiert.Ludwig Berger ist des unermüdlichen Einsatzes für seine Mitbürger nicht überdrüssig. So macht er als Kreisheimatpfleger und Buchautor von sich reden. Die letzten Kapitel der Geschichte des 76-Jährigen sind noch lange nicht geschrieben. Als Zwischenfazit ist die Ausstellung auf jeden Fall einen Blick wert.