Kultur Oberviechtach

08.04.2018

Ein scheinbar alltägliches Büro. Drei Männer tippen und klicken auf ihren Rechnern und reden über die Belanglosigkeiten ihres faden Jobs. Doch nach und nach wird klar: Die drei sind keine gelangweilten Informatiker, sondern kaltblütige Killer. Das Büro entpuppt sich als Innenleben des Serienmörders Marco Friedrich. Der Zuschauer befindet sich im Kopf des Killers. Das ist das spannende Setting für den Psychokrimi "Böse", den das Ovigo-Theater im April in einer Uraufführung auf die Bühne bringt.

Ovigos künstlerischer Leiter Florian Wein ist der Autor des Stücks und spielt selbst mit. Die Proben laufen derzeit auf Hochtouren. Regisseurin Theresa Weidhas freut sich, diesen anspruchsvollen Schocker voller überraschender Wendungen zu präsentieren. Es handelt sich zwar um Morde, aber dem Autor geht es nicht um die Darstellung von Gewalt, sondern um die wichtigsten Fragen der menschlichen Natur. Neben Wein spielen auch Ludwig Koller (A), Christian Gnan (B), Michael Sandner (Moderator), Benjamin Gläser (Kommissar), Stephanie Most (Marcos Mutter), Paul Sandner (junger Marco), Katrin Bast (Opfer) und Barbara Kießling (Psychologin) mit. Die Uraufführung von "Böse" findet im W1 (Zentrum für junge Kultur) in Regensburg statt.Anschließend wartet ein Theater-Special: "Böse" kommt in das ehemalige Rossmann-Geschäft in der Nabburger Straße in Oberviechtach. Der umherliegende Unrat, die alte Einrichtung und der Eindruck von Verlassenheit werden für eine unvergleichliche und auch gruselige Atmosphäre sorgen. Nur wenige Zuschauer werden hier Platz finden. Die Karten sind schon jetzt sehr begehrt. Die letzte Aufführung geht schließlich in der Schwarzachtalhalle in Neunburg vorm Wald über die Bühne.Termine: Donnerstag, 19. April um 19 Uhr; Freitag, 20. April um 20 Uhr Samstag, 21. April um 20 Uhr; Freitag, 27. April, 20 Uhr: jeweils in Oberviechtach im ehemaligen Fachgeschäft Rossmann, Nabburger Straße. Weitere Aufführungen in der Schwarzachtalhalle in Neunburg am Samstag, 28. April, um 20 Uhr. Die Karten kosten 12 Euro (ermäßigt: 6 Euro) und sind über www.ovigo-theater.de zu erwerben.