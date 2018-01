Kultur Oberviechtach

In der weihnachtlichen Kulisse der Stadtpfarrkirche präsentieren die Freunde der Kunst zum Jahresbeginn ein hochkarätiges Konzert. Thomas Pfeiffer an der Orgel und Hans Kistler am Saxofon sind in Oberviechtach keine Unbekannten mehr.

Spritzig bis getragen

Enormer Spannungsbogen

Die Freunde der Kunst beginnen das neue Jahr mit einem bemerkenswerten Konzert, wozu Vorsitzende Monika Krauss eine große Zahl an Musikfreunden begrüßen konnte. Ihr Dank galt Dekan Alfons Kaufmann, Günter Flierl und Paulinus Lesser für die Bereitstellung von Kirche und Orgel. Monika Krauss eröffnete das Konzert mit drei Wünschen: "Nehmen Sie sich Zeit zum Träumen, das ist der Weg zu den Sternen; Zeit zum Lachen, das ist der Reichtum des Lebens; Zeit zum Zuhören, das ist der innere Frieden."Hans Kistler und Thomas Pfeiffer, beides begnadete Musiker und keine Unbekannten in Oberviechtach, hatten für diesen Abend Werke von Komponisten des 20. Jahrhunderts - mit einer Ausnahme - gewählt. Das Konzert, das in dieser Zusammensetzung nicht alltäglich ist, wurde zu einem Klangerlebnis. Kistler, der in Regensburg und Glasgow Klarinette studiert hat und als Solist tätig ist, aber auch in der Kammermusik und im Orchesterbereich zu Hause ist, spielte schon mit renommierten Musikern wie Ashley Fripp, Renaud Arbion oder Gerold Huber. Der mit diversen Preisen geehrte Thomas Pfeiffer ist als Musikpädagoge, Chorleiter, Organist und Solist ein vielbeschäftigter Musiker, der immer wieder den Weg nach Oberviechtach findet.Mal spritzig, mal getragen, dann wieder flott waren die drei Sätze von Robert Jones "Tryptique", Stücke für Saxofon und Orgel, mit denen die zwei exzellenten Musiker das Programm eröffneten. Weihnachtliche Töne waren mit den Orgelwerken von Margaretha Christina de Jong zu hören, auch wenn "Kommet ihr Hirten" oder "Stille Nacht" sehr modern klangen. Zum Träumen lud das getragene Tenor-Saxofon-Spiel, gepaart mit der Orgel, bei dem wunderbaren Stück "Baroco" des französischen Dirigenten und Komponisten Claude-Henry-Joubert ein. Flott, getragen, dann wieder lebhaft zog Pfeiffer alle Register bei den drei Stücken von Robert Jones, "Caprice", "Musique Antique" und "Festivo".Einen Ausflug in das 19. Jahrhundert machten die zwei Musiker mit der "Prélude, Fuge et Variation" von César Franck. Die drei Orgelchoräle von Hermann Schröder erinnerten wieder an die Weihnachtszeit. Durch den Wechsel von mächtigen Klängen und sanften Tönen, die Vielseitigkeit der Orgel sowie die eleganten Töne des Saxofons erhielt das Konzert einen enormen Spannungsbogen. Mit den drei Sätzen der Sonate I von Denis Bédard beendeten die zwei Künstler das bemerkenswerte Programm und setzten mit der wuchtigen Humoresque einen fulminaten Schlusspunkt.Nach großem Applaus und stehenden Ovationen gab es mit der wunderbaren Melodie "Emilys Caprice" eine schöne Zugabe.