Kultur Oberviechtach

18.03.2018

Wer gute Blues- und Rockmusik erleben wollte, war bei der Geburtagsparty von "Garbage of Daydreaming" genau richtig: Blues, Alternativ-Rock und Cover-Rock standen auf der Klang-Palette, und die Band brachte das "Burgblick" zum Brodeln. Die musikalischen Gäste standen dem in nichts nach.

Satter Rhythmusteppich

Mit Schuss Rock'n'Roll

"We are keeping the blues alive" ist das Motto der Gruppe "Garbage of Daydreaming" mit ihrem musikalischen Kopf und Leadgitarristen Torsten Horn, die mit ihrer treuen Fangemeinde und Musikfreunden im voll besetzten Musikcafé "Burgblick" ihr 10-jähriges Bestehen feierten.Zur Unterstützung hatten sie die Freunde des Bluesrock-Trios "Blues Control" um Frontmann Christian Meidinger aus Straubing geholt. Als Haupt-Act eröffneten die vier Musiker von "Garbage of Daydreaming" mit ihrer Rockröhre Natascha Schindler den Abend mit "Somebody's knocking", und Torsten Horn begrüßte die riesige Zahl an Gästen und dankte für das Kommen. Die Band bot dem Publikum absoluten Blues-Rock und servierte gecoverte Versionen der Stones, von Johnnie Winter und Eric Clapton. Verschiedene Songs, die sie durch ihre Bandgeschichte begleitet haben, waren an diesem Abend zu hören. Mit "Our Way" ließen die Fünf dann noch eines ihrer bemerkenswerten eigenen Stücke einfließen.Ob Blues, Folk oder Rock, Thorsten Horn beherrscht seine Gitarre erstklassig und bildete mit Rhythmusgitarrist Robert Bauer eine Einheit. Für den wuchtigen Rhythmusteppich sorgten Schlagzeuger Christian Zeitler und Bassist Thomas Schmidhuber. Ausrufezeichen setzte Sängerin Natascha Schindler mit ihrer mächtigen Rockstimme, sie gab den Liedern den nötigen Ausdruck. Ohne große Show-Mätzchen und voll konzentriert, begeisterte das Quintett mit ehrlichem Blues-Rock, der ihnen - deutlich hörbar - am Herzen liegt.Verfolgt man die Band seit ihren Anfängen wie der Release-Party zur ersten CD im Soldatenheim 2011, so haben Natascha und ihre vier Musikfreunde einen unwahrscheinlichen Schub gemacht und sich aus etwas schüchtern auftretenden Jungmusikern zu absoluten Live-Musikern entwickelt. Es war schön, dass die Band ihr 10-Jähriges dort feierte, wo für sie auch alles begonnen hatte. Gut, dass Michaela Ströber, die aktuelle Betreiberin des "Burgblick" den Bands aus der Region immer wieder Gelegenheit für Auftritte gibt. Mit dem rasanten "Let the good times roll", bei dem spontan zehn Musiker auf der Bühne standen, und der Zugabe "Sweet Home Chicago" wurde das starke Konzert beendet. Besonders hervorzuheben ist, dass sich an diesem Tag auch einige ehemalige Mitglieder der Band die Ehre gaben und ihre alten Musikfreunde unterstützten.Als eine Art "Geburtstagsgeschenk" an die Fans war der Eintritt für diesen Konzertabend frei, und als "Special Guest" waren "Blues Control" aus Straubing eingeladen. Das Trio überzeugte mit seinem Blues-Stil, der zwischen Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan und Taste, vereint mit einem Schuss Rock 'n' Roll liegt. Mit Auftritten in Straubing, Rothenstadt, Weiden und Pfaffenhofen sowie einer für 2019 geplanten neuen CD haben die fünf von "Garbage of Daydreaming" auch für die nächsten zehn Jahre genügend zu tun.