28.03.2018

Bürgermeister Heinz Weigl begrüßte neben den Stadträten die Vertreter der entsprechenden Gremien im großen Sitzungssaal des Rathauses. Rückblickend beleuchtete der Bürgermeister die Situation im Bereich Freizeit. Mit rund 30 Spielplätzen sei die Stadt Oberviechtach gut aufgestellt. "Für das Freibad, das zwar mit Kosten von 170 000 Euro zu Buche fällt, aber eine wichtige Investition ist, war es im vergangenen Jahr eine gute Saison", führte Weigl aus. Sein Dank galt den Mitgliedern der Wasserwacht, ohne deren ehrenamtlichem Dienst ein sicherer Badebetrieb nicht möglich wäre. Zurzeit wird ein neuer, moderner Kleinkinderbereich mit zusätzlichem Matschbereich erstellt.In den meisten Fällen waren die Veranstaltungen des Ferienprogramms wieder ausgebucht, was die hervorragende Akzeptanz bei den Kindern widerspiegelt. Die Palette reichte vom Kindermalkurs in der Bauhofhalle mit 100 Kindern, der unter der Patronage von Ehrenbürgerin Erika Odemer stand und von ihr gesponsert wurde, über Besuche von Polizeistation, Feuerwehr, Bauernhof und Krankenhaus bis hin zu Fahrradparcours und Bastelkursen. Auch für dieses Jahr laufen die Planungen auf vollen Touren. Freude bereitet dem Bürgermeister die Erfolgsgeschichte der Bücherei. Rund 13 000 Medien stehen zur Verfügung und rund 24 000 Ausleihen hatte die Leiterin Renate Stigler im vergangenen Jahr zu tätigen. Eine gute Sache für Schüler und Studenten ist die Möglichkeit der Fernleihe. Den Reigen der Erfahrungsberichte eröffnete der Vorsitzende des Museumsvereins und "Seele" des Museums, Wilfried Neuber mit einem ausführlichen Bericht über Museum und Kulturforum. "2017 hatten wir mit 4180 Besuchern ein gutes Jahr", betonte er.Neubers Dank galt den Mitarbeitern, die in über 600 ehrenamtlichen Stunden das Museum aktiv mitgestalteten. Angefangen von Kunsthandwerkermarkt über Bilderausstellungen und Vorträge im Kulturzentrum sowie Kinderprogramm, das von Ehrenbürgerin Erika Odemer gesponsert wird, bis hin zum Marktmühltag und den Feiern zu den Jahreszeiten reichte die abwechslungsreiche Palette. 50 Jahre Museum konnten 2017 mit Festabend, Gedenkgottesdienst und Ehrungen gefeiert werden. Neuber freute sich über das Lob der Leiterin aller nichtstaatlichen Museen in Bayern, die gute Arbeit und das Fortschreiten des Museums bestätigte.Von zwölf herausragenden Veranstaltungen konnte Monika Krauß, Vorsitzende der "Freunde der Kunst", die zu einem sehr großen Teil das Kulturleben in Oberviechtach gestalten, berichten. Hochkarätige Konzerte, Lesungen, Kunstausstellungen, bemerkenswerte Kabarettveranstaltungen bis hin zu den besonderen Kinofilmabenden und der beliebten Kinder-Malaktion zeichneten das Programm aus. Auch im kommenden Jahr wird dieses bewährte Schema weitergeführt. Monika Krauß lud für Freitag, 13. April zu einem Kabarettabend mit Inka Meyer mit dem Titel "Der Teufel trägt Parka" ein.Bianca Reil stellte sich als neue Vorsitzende des Festspielvereins vor und berichtete von fünf sehr gut besuchten Aufführungen. Das neu kreierte Puppentheater war nicht nur in Oberviechtach ein beliebter "Hingucker", sondern erregte auch in der Patenstadt Hann. Münden großes Interesse und weckte die Neugierde der niedersächsischen Gastgeber. Die Proben für die neue Saison haben begonnen und die Aufführungen werden wir gewohnt am Fronleichnamstag mit der Premiere beginnen.Der Vertrauensmann des Kirchenvorstandes der evangelischen Kirchengemeinde, Udo Weiß, gab einen kurzen Abriss über das Gemeindeleben mit 50-jährigem Jubiläum des Posaunenchors und dem Reformationsfestgottesdienst, der gemeinsam mit der Stadt gefeiert wurde. Einladung sprach er aus für einen Open-Air-Gottesdienst vor der Johannisbergkirche an Himmelfahrt, einen Tag der offenen Kirchentür am 29. April und den ökumenischen Kinderbibeltag am 7. Juli. Abschließend berichtete Sigrid Breitschafter über die Situation des Tourismus im Bereich Oberviechtach (Bericht folgt).