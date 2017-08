Kultur Oberviechtach

22.08.2017

8

0 22.08.2017

Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde ist neben der Stadtkapelle und dem Kolping-Spielmannszug ein musikalisches Aushängeschild der Stadt. Im September kann der Klangkörper seinen 50. Geburtstag feiern. Es begann im Jahre 1967 mit einem jungen Studienreferendar.

Neue Blüte

Jubiläumskonzert

Mit der Eröffnung des Christkindlmarkts, dem Osterblasen sowie der musikalischen Begleitung bei unzähligen ökumenischen Gottesdiensten und den beliebten Weihnachtstourneen durch Krankenhaus, Altenheim und Behindertenheime bereichert der Chor das musikalische Leben Oberviechtachs.Im Jahre 1967 war es ein junger Studienreferendar namens Walter Wölfel, der mit viel Musikerfahrung nach Oberviechtach kam und auf Bitten des damaligen Pfarrers Hans-Martin Gloél einen Posaunenchor aufbaute. Bis heute ist der Chor ein Sympathieträger der evangelischen Kirchengemeinde und nicht mehr wegzudenken aus dem kirchlichen und kulturellen Leben der Stadt. 30 Jahre leitete Wölfel erfolgreich die Gruppe und steigerte immer wieder die musikalische Qualität.Auch als er das Amt 1997 an Karl Völkel übergab, spielte er, der sich nun schon 65 Jahre im Bläserdienst verdient gemacht hat, bis heute aktiv mit und ist weiterhin als Ausbilder tätig. Walter Wölfel hat sich in seinen 50 Jahren in Oberviechtach große Verdienste erworben und enorme Ausrufezeichen gesetzt. Im vergangenen Jahr konnte die Gemeinde auch sein 50-jähriges Jubiläum als Organist der Auferstehungskirche feiern. Nach der Übernahme des Dirigentenstabes führte Karl Völkel den Chor die folgenden Jahre mit Engagement und Einsatz. Mit vielen neuen Ideen brachte er den Chor weiter.Danach übernahm Christine Forster die Leitung mit viel Umsicht, Einsatz und Feingefühl. Mit Hilfe des Einsatzes von Pfarrer Leander Sünkel, der viel Arbeit in den Chor investiert hatte, brachte sie den Chor zu neuer Blüte und Stärke. Obwohl der Chor zahlenmäßig durch Ausscheiden älterer Musiker oder berufsbedingten Wegzug von jungen Leuten schrumpfte, schaffte es Christine Forster immer wieder, eine qualitativ hochstehende Bläsergruppe zu halten. Durch ihr unermüdliches Wirken und durch viele Weiterbildungen der Musiker ist der Posaunenchor nach wie vor ein hervorragendes Ensemble. Fünf Kinder der Familie Gilch, von denen auch einige die Stadtkapelle verstärken, sind das Rückgrat des derzeitigen Chors.50 Jahre Posaunenchor sind Grund zum Feiern. Dies geschieht am 16. und 17. September mit einem Konzert und einem Festgottesdienst, wozu alle eingeladen sind, die Freude an Musik haben. Das Konzert ist am Samstag, 16. September, um 17 Uhr in der Auferstehungskirche. Der Festgottesdienst findet am Sonntag, 17. September, um 9.45 Uhr in der Auferstehungskirche statt.