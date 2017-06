Kultur Oberviechtach

18.06.2017

0 18.06.2017

An besonderen Orten zu spielen, gehört für den ehrgeizigen Regisseur Florian Wein schon zur Normalität. So wurde das Stück "Männerhort" des isländisch-deutschen Schriftstellers Kristof Magnusson erst kürzlich im Heizungskeller des Donau-Einkaufszentrums, einer authentischen Spielstätte für dieses Stück, aufgeführt. Nun diente der Oberviechtacher Marktplatz als Bühne.

Florian Wein, der gemeinsam mit LTO-Schauspielerin Theresa Weidhas das Stück inszenierte, blickte bei der Begrüßung auf die Entwicklung von "Ovigo" zurück: Das Ensemble ist aus der Schauspielgruppe des Ortenburg-Gymnasiums unter der Leitung von Wolfgang Pöhlmann hervorgegangen und seit 2012 eigenständig. Er bedankte sich bei den Freunden der Kunst für die Unterstützung und beim Festspielverein für die Überlassung der Bühne und der Technik.Als Überraschungsgag traten Julia Troglauer, Gerlinde Franziska Bauer, Christina Götz und Bettina Roßmann als Ehefrauen der vier Hauptdarsteller mit einem Auftakttanz auf und führten mit Pizzaschachteln in das Stück ein. "Das Einkaufszentrum ist unser Kreuzweg. Die Shopping-Samstage mit unseren Frauen sind ein Greuel", ist die einhellige Meinung von Helmut (Stefan Neubauer), Lars (Christian Gnan) und Eroll (Michael Zanner), die sich immer im Heizungskeller treffen, nachdem sie sich unter einem Vorwand von ihren shopping-süchtigen Frauen losreißen konnten. Handy, Bier und Fußball im Fernsehen sind die wichtigsten Dinge für das Trio, allerdings wäre es damit vorbei, wenn die Frauen das Versteck entdecken würden. Als Löschgruppenführer Mario (Roland Fritsch) zufällig in den Heizungskeller kommt, ist er sogleich begeistert von dem Männerhort und fortan auch regelmäßiger Gast. Die Idylle bröckelt jedoch allmählich. Als sich in überraschend offenen Gesprächen zeigt, dass eheliche Treue nicht gerade ein Markenzeichen der Männer ist und dass Beziehungen quer durch alle Paare stattgefunden haben, bricht ein Gerüst an Lebenslügen zusammen. Lars und Mario gehen zu ihren Frauen zurück, Eroll und Helmut träumen von einer Männer-Lounge im Obergeschoss des Einkaufszentrums "mit vielen Steckdosen". Man hätte die vier Rollen nicht passender besetzen können. Die vier Schauspieler stellen Klischees trefflich dar, den "Funken Wahrheit konnte jeder für sich entdecken. Mit langem Applaus und Bravo-Rufen wurde die großartige Leistung der Schauspieler gewürdigt.