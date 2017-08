"Madeira", Rumba und Papayas

Kultur Oberviechtach

07.08.2017

Dass die Oberviechtacher Wasserwachtler nicht nur die wichtige Schwimmaufsicht bewältigen, sondern auch vorzüglich feiern können, bewiesen sie am Freitagabend bei ihrem Sommernachtskonzert mit "Trio de Janeiro Com Ritmo". Freunde virtuoser Gitarrenmusik kamen voll auf ihre Kosten.

Breites Repertoire

Karibisches Büfett

Die neue Vorsitzende Isabella Kaiser hat mit Schwimmkursen für Kinder und Schnorchelkursen bereits wichtige Ausrufezeichen gesetzt. Es war auch ihre Idee, das Sommernachtskonzert mit einem karibischen Büfett zu koppeln und so zusammen mit den spanisch-lateinamerikanischen Klängen der vier Ausnahmemusiker einen unvergesslichen Abend zu kreieren.Die exzellenten Gitarristen Cyrus Saleki, Manuel Dams und Ludwig Fleischmann verstanden es zusammen mit Allrounder Stefan Huber an den Percussions, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Romantische Stücke wechselten mit temperamentvoll rhythmischen ab. Mit dem Lied "Morienita" eröffnete das Quartett sein Programm, es folgte das "4 friends", das wohl als Synonym für das perfekte Zusammenspiel der vier herausragenden Musiker steht. Rumbas, Bossa Novas sowie Flamencos ließen echtes Südamerika-Feeling aufkommen.Auch wenn die nächtlichen Temperaturen zunehmend etwas abkühlten, konnte man sich, bei geschlossenen Augen, den sonnigen Süden vorstellen und das Flair lateinamerikanischer Nächte erahnen. Weiße Tischdecken, Fackeln und Gläser mit Kerzen am Beckenrand verstärkten diesen Eindruck. "Capriccio", "Madeira" und das "Rumba pa ti" waren weitere Titel, die die Zuhörer erfreuten. Alle Stücke sind Traditionals oder stammen aus der Feder des begnadeten Gitarristen, Arrangeurs und Komponisten Cyrus Saleki oder wurden von den Bandmitgliedern gemeinsam bearbeitet.Für das leibliche Wohl sorgte der Partyservice Haberl aus Neunburg, und das Team der Wasserwacht versorgte die Gäste mit gekühlten Getränken. Das karibische Büfett bestand aus marinierten Fischen mit Gemüse, Papayas mit Schinken, Krabben in Kokospanade, Meeresfrüchten und weiteren Antipasti. Als Hauptspeise gab es gebratene Ente mit Ananas und Süßkartoffel.Die Attraktion war ein Show-Cooking, bei dem der charmante Koch eine Jambalaja, ähnlich einer spanische Paella anrichtete. Die Gäste waren begeistert und der Abend hätte sicher, wenn es nicht so viel weitere Veranstaltungen gegeben hätte, noch mehr Besucher verdient. Der Gewinn kommt der Arbeit der Wasserwacht zu Gute. Das begeisterte Publikum bekam am Ende natürlich noch einige Zugaben.