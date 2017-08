Kultur Oberviechtach

Das Jahr 1757 verlief für den damaligen Pflegverwalter von Murach alles andere als gut. Zwei Sommerstürme richteten verheerende Schäden am Schloss, Amtsgebäude und den Stallungen an. Es folgte die Überschuldung und die Androhung einer Zwangsvollstreckung. Die Details dazu sind nachzulesen im neuen Band zwölf der "Blauen Reihe".

Der Katastrophe nah

Bittschrift an Kurfürst

Dank an Mitstreiter

Schreiben der Hofkammer Auszug aus einem Schreiben der Hofkammer an Kurfürst Maximilian III., über den Bauzustand der Pflege-Schlossanlage in der Ehrnlechner seine Amtswohnung hat:



"Der Aufenthalt sei so gefährlich, dass man sich seines Lebens zu keiner Stunde sicher sein könne. So sei am Karfreitag des vergangenen Jahres (1756) das marode Mauerwerk des ehemaligen Kaplanzimmers so plötzlich eingestürzt, dass sich ein darunter stehender Scharwerker nur mehr knapp vor den herabstürzenden Steinen habe retten können. Damit um dem Unglück vorzubeugen, solche Bauschäden behoben werden, liegt die Beilage B, ein vorläufiger Kostenvoranschlag des Pflegverwalters Ehrnlechner mit einer von neunhundertfünfundsechzig Gulden und sechsundvierzig Kreuzer bei." (bgl)

Neuigkeiten aus längst vergangener Zeit gab es wieder im Sitzungssaal des Rathauses zu erfahren. Maximilian J. Zinnbauer aus Germering, der Autor für die Geschichte der Stadt Oberviechtach und für das ehemalige Pflegamt Murach, meldete sich schon zum zweiten Mal in diesem Jahr.Max Zinnbauer, gebürtiger Oberviechtacher, kam kürzlich mit einem neuen Band, diesmal mit Band 12 (1757 bis 1759) aus der "Blauen Reihe - Amtsinhaber im Pflegamt Murach von 1623 bis 1810" in seine Geburtsstadt. Bürgermeister Heinz Weigl bezeichnete ihn als einen "Ausnahme-Glücksfall" für die Stadt und bedankte sich für die unermüdliche Arbeit. Auch Zinnbauer sprach einen Dank an Bürgermeister und Stadtrat für die finanzielle Unterstützung aus und begrüßte alle Ehrengäste.Der vorliegende Band 12 der "Blauen Reihe" ist unmittelbar mit dem im Jahr 2016 erschienenen Band 11 auch thematisch eng verknüpft, erklärte Zinnbauer. Die Jahre 1757 bis 1759 verliefen für den damaligen Pflegverwalter Johann Georg Klement Ehrnlechner, seiner Familie und seiner Ehehalten in katastrophaler Weise. Zwei Sommerstürme, am 3. April und 30. Juli des Jahres 1757 verursachten verheerende Schäden am Schloss- und Amtsgebäude sowie am Amtskasten und an den Stallungen der Ökonomie.Durch die ablehnende Haltung der deputierten Räte der Rentkammer hinsichtlich der Bezahlung der Reparaturrechnungen sowie durch das im hohen Rückstand befindliche Absentgeld an die Hauptpflegerin Maria Theresia von Alphson geriet Ehrnlechner unaufhaltsam in eine gefährliche Überschuldung. Die gesamte Situation führte zu Ankündigung einer Zwangsvollstreckung. Am 3. August 1758 wurde er aufgefordert, innerhalb einer Frist von 14 Tagen das rückständige Absent in Höhe von vierhundert Gulden zu begleichen und der Rentkammer den Zahlungsnachweis vorzulegen. Bei Nichtbefolgung wurde ihm die Pfändung all seiner privaten Habe, des Viehbestands und der Gerätschaft der Ökonomie sowie eine militärische Einquartierung bis zur Schuldentilgung angedroht.Gnadenaufschub in seiner fatalen Situation gewährte ihm der Rentmeister Alois Bonaventura Graf von Kreuth, der die Vollstreckung bis zur endgültigen Entscheidung des Landesherrn zurückzog. Ernlechner setzte damit sein letztes verbliebenes Geld in einer Bittschrift an Kurfürst Maximilian ein, um die Zwangsvollstreckung eventuell noch zu verhindern.Darin merkte er an, dass ihm das Pflegkommissariat Obermurach und das dabei befindliche Forstmeisteramt von der Hofkammer irreführend offeriert worden sei. Fälschlich wurde ihm versprochen, dass nach Abzug des Absents eine mittlere Jahresbesoldung von 600 Gulden verbleiben werde. Mit einem Kompromiss kam der Landesherr dem Schuldner entgegen und erteilte ihm die Gnade einer merklich reduzierten Schuldenlast. Eines von zahlreichen weiteren Themen der Buchvorstellung betraf die in den Hofkammerakt eingearbeitete Rechnungssumme zu Baulasten für das Pfleghaus.Dankesworte für die Mithilfe bei seiner Arbeit als Autor widmete Zinnbauer den Helfern, besonders dem Studiendirektor a.D. Paul Wallinger für die mühevollen und zeitaufwendigen Korrekturen der Transkripttexte des Projekts. Ebenso der Zweiten Bürgermeisterin Christa Zapf als schon langjähriger Mitarbeiterin des gesamten Schrifttums bei den Korrekturen in der Gegenwartssprache. Willibald Wirnshofer unterstützte bei der Drucklegung und der digitalen Dokumentation.