Kultur Oberviechtach

16.07.2017

Vorurteile am laufenden Band hagelten mit der Farce "Die chinesischen Gartenzwerge" auf das Publikum herein, das es sich beim Schultheater der Unter- und Mittelstufe im Innenhof des Ortenburg-Gymnasiums gemütlich gemacht hatte.

Der laue Sommerabend lud nach längerer Zeit wieder zu einer Freilichtaufführung ein. Auf humorvolle und witzige Art präsentierte das Ensemble Einblicke in die chinesische Kultur bzw. in das, was man sich landläufig darunter vorstellt. Vorgefasste Klischees über fremde Nationen wurden aber schonungslos bloßgelegt. Auch das zweite Stück "Komisch" von Bernd Winter kam schräg rüber, doch auch hier wurde den Zuschauern bald klar, dass die Unterscheidung von "komisch" und "normal" nicht so einfach getroffen werden kann.Schulleiter Ludwig Pfeiffer dankte den jungen Spielern sowie den Regisseurinnen Amanda Rieß und Iris König, die alle nach den beiden Darbietungen den verdienten Applaus des Publikums genossen.