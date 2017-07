Kultur Oberviechtach

19.07.2017

2

0 19.07.2017

Die Lage ist vertrackt. Den Lehrer gefangenzuhalten, in einen Schrank einzusperren und an die Polizei vor der Tür Forderungen zu stellen ist beileibe kein Kavaliersdelikt. Wie konnte es dazu kommen? Und noch wichtiger: Wie kommen die Schüler und ihr Lehrer, der als Opfer keine gute Figur macht, unbeschadet aus der Sache heraus? "Sagen wir doch, es war ein Experiment", schlägt der am Ende schuldbewusste Entführte schließlich vor.

Blick in den Schrank Mit der Komödie "Der Schrank" verarbeitet Autor und Regisseur Florian Wein in vielen Elementen der Handlung seine eigenen Erinnerungen als Schüler. "Das ist alles so oder so ähnlich passiert", erzählt der Ovigo-Chef. "Ich war wohl so ähnlich wie der Rädelsführer Michi im Stück." Seine allererste Theaterprobe hatte der Ovigo-Chef ebenfalls im Musiksaal des Ortenburg-Gymnasiums in Oberviechtach. Eine Schule mit Schauspieltradition (seit 1979) aus dessen Ensemble sich 2012 schließlich das Ovigo Theater herausgründete.



Nicht zuletzt deswegen kann sich Wein in die jungen Darsteller einfühlen: "Es ist faszinierend", schwärmt Wein über die Arbeit mit seinem Ensemble. "Die Schüler hatten bisher gar keine Berührung mit dem Theater." Wein ergänzt lächelnd: "Sie waren es zum Beispiel nicht gewohnt, bei den Proben immer da sein zu müssen. Aber sie waren mit Feuereifer dabei und haben ihre Sache toll gemacht." Auch für Wein war dieses Theater im Klassenzimmer daher - trotz in vielerlei Hinsicht gewohntem Umfeld - eine völlig neue Erfahrung. (tos)

Ein Experiment ist auch das Konzept hinter dem Stück "Mein Freund, der Schrank", mit dem das Ovigo Theater nun sein fünfjähriges Bestehen feiert. Statt einer üppigen Inszenierung wählt Ovigo zum Jubiläum den entgegengesetzten Weg. Zurück zu den Anfängen - in den Musiksaal jenes Gymnasiums, aus dessen Ensemble heraus das junge Theater in Oberviechtach entstand. Die Darsteller sind Schüler der zehnten Klassen des Ortenburg-Gymnasiums - und absolute Theaterneulinge.Außer einem Improtheater-Workshop mussten gerade mal zehn Proben mit Regisseur und Autor Florian Wein und Projektleiter Ulrich Wohlgemuth reichen, um die engagierten 16-Jährigen ohne jegliche Schauspielerfahrung fit für die Bühne zu machen. Das Ergebnis: Ein erfrischend kurzweiliger Theaterabend.Eine unangekündigte Prüfung kurz vor Notenschluss vom pedantischen Lehrer Obermüller (Erich Wein) bringt die Sache ins Rollen. Die Klasse ist genervt. Nach einigen süffisanten Bemerkungen und Drohungen Obermüllers in Richtung des spickenden Klassenrebellen Michi (Leonhard Lippert) platzt dem der Kragen. Er überzeugt die anderen von seinem - wenig durchdachten - Plan und sperrt den Lehrer ein. Zwischen Demütigungs- und Erpressungsversuchen gleitet den zunehmend ratlosen Entführern die Situation langsam aus den Händen. Witzige Zeitraffer-Posen, lockere Sprüche von "Checker" Berny (Leon Roiger) oder die kleinen Macken, die jeder einzelne Schüler (Lena Biegerl, Lisa Reitinger, Stephan Völkl, Lena Putzer und Lea Becher) an den Tag legt, sind so sympathisch menschlich, dass die Lage nur noch verzweifelter wirkt.Im Stile von Coming-of-Age-Geschichten wie "Breakfast Club" lässt Florian Wein am Ende alle Beteiligten einen Seelenstriptease hinlegen. Nicht nur verknöcherter Pauker, Streber, Sportler, Nerd oder Tussi - in jedem steckt mehr, als sich auf den ersten Blick in den szenisch kultivierten Persönlichkeits-Stereotypen erkennen lässt. Wenn die kleine Schwester einer Schülerin (die neunjährige Lena Ruhland) mit dem "sprechenden Schrank" Freundschaft schließen will oder Streberin Theodora (Anna Klepser) ein sehr persönliches Gedicht Obermüllers vorliest, erhält das Stück seine rührenden Momente.Als das unterhaltsame Hin und Her einem glücklichen Ende zusteuert, offenbart der Abend auch einen netten Nebeneffekt: Das eine oder andere Schauspieltalent blitzt auf. Und so hat Wein vielleicht bald ein neues Ensemblemitglied für Ovigo gewonnen. Experiment vollends gelungen.___Weiterer Termin: Heute, 20.Juli, Nabburg, Naabtal-Realschule Mehr: www.ovigo-theater.de