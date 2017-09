Kultur Oberviechtach

07.09.2017

Ein Friedhof. Zwei Menschen. Eine gemeinsame Vergangenheit. Das Ovigo-Theater zeigt in "Gift.", einem Drama für zwei Personen, das Porträt eines Paares, dessen Schicksal vorbei zu sein scheint. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt.

Das Theaterensemble um Florian Wein hat mit der Komödie "Männerhort", die bei den bisherigen Aufführungen in Oberviechtach, Neunburg, Regensburg und Hirschau über 1000 Zuschauer begeistert hat, und dem Stück "Mein Freund, der Schrank", bei dem "Ovigo" zu seinen Wurzeln an das Ortenburg-Gymnasium zurückgekehrt ist, von sich hören lassen. Doch nun geht es mit dem Zwei-Personen-Drama "Gift." im sensationellen Programm der erfolgreichen Theatergruppe weiter.Mit "Gift." begeisterte das Ensemble bereits in Nabburg und in Regensburg das Publikum. Das Stück aus der Feder der niederländischen Autorin Lot Vekemans wird niemanden kalt lassen: Ein Friedhof. Zwei Menschen. Eine gemeinsame Vergangenheit, ein gemeinsamer Verlust und zehn Jahre Trennung, Schweigen. Aus Anlass einer Grabverlegung kommen "Sie" und "Er" wieder zusammen. Gift soll aus einer nahegelegenen Fabrik ausgetreten sein und die Umbettung der Toten notwendig machen. Unterdessen betrachten die Frau und der Mann ihr umgebettetes Leben, das sang- und klanglos auseinanderging. Was ist aus ihr und ihm geworden? Was aus ihrer Trauer, ihrem Leben? Ein Porträt eines Paares, dessen Schicksal schon vorbei zu sein scheint - und das dennoch noch einmal durch alles hindurchgehen muss, in der Hoffnung, in einem Leben nach ihrem Leben anzukommen. Die Regie für "Gift." liegt in den Händen von Julia Ruhland, die mit "Diamond Lucy" und "Schneewittchen" bereits zwei äußerst erfolgreiche Ovigo-Produktionen auf die Bühne gebracht hat und erneut zeigen will, wie modernes und einfühlsames Theater aussieht.Der Oberviechtacher Bühnenstar Florian Waldherr und die talentierte Christina Götz brillieren in diesem beeindruckenden Stück. Termine sind Freitag, 6. Oktober, 20 Uhr in Oberviechtach, Emil-Kemmer-Haus; Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr, ebenfalls im Emil-Kemmer-Haus und Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr in Neunburg vorm Wald, Schwarzachtalhalle. Preise: 12 Euro /6 Euro ermäßigt. Für sämtliche Aufführungen kann man bereits Karten bestellen - online unter www.ovigo-theater.de.