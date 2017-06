Kultur Oberviechtach

20.06.2017

Mit dem Theaterstück "Der goldene Vogel" begeisterte Moise Schmidt vom Theater "Maskara" die Grundschüler sowie die Vorschüler der beiden Kindergärten. Ob Prinz oder Prinzessin, Ritter oder Held, Pferd, Vogel oder Fuchs, gekonnt schlüpfte er mittels selbstgefertigter Ledermasken in verschiedene Rollen, die ein Märchen der Gebrüder Grimm bot.

Raffinierte Kulissen

Kinder helfen mit

Mit Feingefühl erweckte er die unterschiedlichen Charaktere zum Leben - auf der Suche nach dem Vogel, dessen goldene Feder nach den Gebrüdern Grimm mehr wert ist als das gesamte Königreich.Masken, in der Hand gehalten oder auf Stangen gehängt, wurden zu lebendigen Gesprächspartnern in der Mischung aus Erzähltheater und Schauspielerei. Mit bemalten Ziervorhängen schuf der Schauspieler eine Kulisse, die vom Königpalast bis zum Waldstück alle Lokalitäten des einstündigen Stücks abbildete, in der die drei Söhne des Königs ihre Aufgaben bewältigen mussten. Während die beiden Älteren jedoch ihren Auftrag vergaßen, fand der Jüngste, in Rat und Tat durch einen Fuchs unterstützt, den goldenen Vogel, nachdem er zahlreiche Schwierigkeiten bewältigt hatte.Für Akzentuierung sorgten die Instrumente, mit denen die Szenen unterstrichen wurden, und die pointierte Sprachtechnik, mit der es gelang, Spannung zu erzeugen. Unter Mithilfe der Kinder fand der Jüngste schließlich den Vogel und sein Glück.